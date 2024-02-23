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Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak? Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak?

Yayın Tarihi: 23.02.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:15
Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Ocak ayında emekli maaşına yapılması planlanan yüzde 42.6'lık zammın akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile memur maaş katsayısına göre zam onayı verilmişti. En düşük emekli maaşı 10,000 TL olacağı yasası da meclisten geçince ödemeler Ocak ayı için fark şeklinde sağlanmıştı. Emekliler ilk zamlı maaşlarını bir arada olarak Şubat ayında almaya devam ediyor. Ancak 2024 yılı zamları sonrasında açlık sınırının altında kalan emekli maaşları ile alakalı tekrardan zam beklentisi oluşmuş bulunuyor. Kulislerde ise seçimler öncesinde Mart ayının ortası itibari ile ek zam çalışmalarının başlayacağı iddia ediliyor. Kimi uzmanlar hesaplarında emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceğini belirtse de bu durumun imkansızlığı konusunda açıklamalar da mevcut. Bu artışın bir anda 7 bin liraya tekabül edileceği düşünülürse, imkansızlığın başlangıcı olarak yorumlanıyor. Öte yandan şu an gündemde olan emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam ile de alakalı spekülasyonlar devam ediyor.

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Bayram ikramiyesinin 3.000 TL'ye çıkarılması sonrasında emekliler için yeni çalışmaların başlayacağı ve bu çalışmaların içinde de seyyanen zam, taban aylık ödemesi ve oransal zam gibi farklı formüllerin olabileceği konuşuluyor. Ortaya atılan bütün iddialarda ise emeklilerin maaşlarının iyileştirileceği söyleniyor.

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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

SGK uzmanı İsa Karataş'ta geçtiğimiz gün emekliye seyyanen beklentisini açıklayan uzmanlar arasındaki yerini aldı. Ancak emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirten Karataş en fazla 4000 ya da 5000 TL'lik bir zam yapılabileceğini belirtti. Bu kapsamda açlık sınırının baz alınabileceğini açıkladı. Yapılan bu hesaplamalar ile birlikte en düşük emekli maaşının 14.000 ya da 15.000 TL'ye yükselebileceği ve makas sorununun ortadan kalkması için seyyanen zammın tüm emekliye uygulanması gerekliliğini savundu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTACAK MI?

Öte yandan bayram ikramiyesi konusunda da 5000 TL açıklamasının yapılabileceğini belirten uzman isim Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde ödenen Bayram ikramiyelerinin toplamanın 10.000 TL'ye ulaşabileceğini açıkladı.

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