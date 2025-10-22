Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

SGK borcu bulunan emeklilerin maaşından %25'e kadar kesinti gündemde. GSS ve emekli işveren prim borçları tahsil edilecek; Yargıtay 2025 kararı banka blokelerini etkiledi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:43
Emekli Maaşlarında %25 Kesinti Riski

Milyonlarca emekli, ekonomik sıkıntıların yanı sıra maaşlarına yönelik olası bir kesinti düzenlemesiyle karşı karşıya. SGK borcu bulunan emeklilerin maaşlarından %25'e kadar kesinti yapılması gündemde. Uzmanlar, düzenlemenin yasal zemine oturtulmasıyla tahsilat sürecinin hızlanacağını belirtiyor.

Hangi borçlar maaştan kesilecek?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ve emekli işverenin SGK prim borçları ön plana çıkıyor. Emeklilik öncesine ait veya farklı statülerden kaynaklanan GSS prim borçları, emekli maaşından kesinti yoluyla tahsil edilebilecek. Bunun yanı sıra kendi işini yürüten veya işçi çalıştıran emeklilerin, çalışanlarının ödenmemiş SGK prim borçları da maaştan düşülebilecek.

Uzman Değerlendirmesi

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, emekli maaşlarından yapılan kesintilerin yeni bir uygulama olmadığını, ancak mevcut durumun yasal dayanağa kavuşturulmasıyla daha sistematik hale geleceğini vurguluyor. Sevinç'e göre bu adım, SGK'nın alacaklarını tahsil etme sürecini hızlandıracak ve uygulamada düzenlilik sağlayacak.

Banka Blokesinde Son Durum

2025 yılında Yargıtay tarafından verilen ve içtihat birleştirme niteliği taşıyan karar, bankaların emekli maaşları üzerindeki yetkisini genişletti. Bu karar sonrası bankalar, emeklilerin kullandığı tüketici kredisi alacakları için maaşlara daha kolay bloke koyma imkanına kavuştu. Önceden emekli maaşı daha korunaklı bir statüdeyken, yeni içtihat bu korumayı sınırladı.

Önemli: Özellikle düşük maaşlı emekliler için gelecek olası %25'lik kesinti, yaşam koşullarını daha da zorlaştırabilir. Konuyla ilgili gelişmeler ve yasal düzenlemeler takip edilmeli.

