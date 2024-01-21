O bankada 5 dakikada hesap açtıran 8500 TL geri ödemesiz parayı kapıyor

Hangi bankanın ne kadar ödeyeceği merak konusu oldu ama ocak ayı promosyon kampanyası duyurusu Garanti Bankasından geldi. Nakit paraya ihtiyacı olanlar hemen başvuru yapabilirler. İşte detaylar…







O BANKADA HESAP AÇTIRAN TÜM VATANDAŞLARA 8500 TL ÖDEME YAPILACAK!

Garanti Bankası, Ocak 2024 emeklilik planı ücretlerini güncelleyerek duyurdu. Paylaşımlı promosyonlar emeklilerin büyük ilgisini çekiyor.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar emeklilik tasarruf ürünlerini güncellemeye başladı. Garanti Bankası da bir güncelleme duyurdu. Bu bankanın güncel promosyon tutarları aşağıdaki gibidir…

GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

Garanti Bankası, Ocak 2024 emeklilik tasarruf teklifini güncelledi. Bu güncelleme, emeklilerin ücretsiz reklam ücreti almasına olanak tanıyor. Reklam ödeme tutarı 8500 TL olarak belirlendi. Bu fon ödemesi, emekli maaşının üç yıl süreyle Garanti Bankası'na devredilmesi şartıyla veriliyor. Ancak ulaşım masrafları yaşa ve maaş aralığına göre değişmektedir.

8500 TL PROMOSYON VERİLECEK

Promosyon tutarları günlük olarak güncellenmekte ve paylaşılmaktadır. Bankalar promosyonlarla rekabet etmeye devam ediyor. Emekli maaşı artışları arttıkça bankalar fonlama faizlerini de artırdı. Son yıllarda emeklilere ücretsiz sübvansiyonlar veriliyor. Fonların ödenmesi karşılığında emekli vatandaşlara bankadan üç yıllık emekli maaşı sözü verildi. Güncel promosyon tutarları paylaşılmaktadır.

Garanti Bankası güncel promosyonlarının detaylarını paylaştı. Ulaşım miktarı emekli maaşına göre değişmektedir. 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlar 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlar ise 6.750 TL alacak. 10.000 TL'nin üzerinde bakiyesi olan emeklilere 8.500 TL verilecek.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÜCRETLERİNİ PAYLAŞTI

Fatura ödeme talimatı verirken Garanti Bankası'ndan üç yıl maaş almayı taahhüt edenlere, Garanti Bankası'nın paylaştığı reklam ücretlerinin yanı sıra ek bonus fırsatları da sunuluyor.

Bu çerçevede 3500 TL'ye kadar emeklilere 2000 TL, 3500-7500 TL'ye kadar emeklilere 2500 TL, 3000 TL'ye kadar emeklilere ikramiye verilecek. 7.500 TL'den 10.000 TL'ye ve sonunda 10.000 TL'nin üzerine. Emekli maaşı alan herkese 4000 TL tutarında bonus puan verilecek.