SSK-Bağ-KUR'luyu kahredecek gelişme! Zamlara büyük rötar Hayaller Şubat'a kaldı

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı merakla bekleniyor. 4C emeklisi memur maaş katsayısına göre zam almaya hak kazanırken, 4A ve 4B muamması devam ediyor. 3 Ocak'ta enflasyon verileri yüzde 37,57 olarak açıklanırken, emekli maaşının taban zammı da bu oranda olacağı kesinleşti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların yaptıkları açıklamalar çerçevesinde emekli maaşlarının enflasyon karşısında ezilmeyeceği ve alım gücünün kuvvetleneceği belirtilmişti. Bu açıklamalara istinaden emekliye refah payı ya da seyyanen zam bekleniyor. Uzmanların hesaplamaları da bu yönde süregelirken, bu çalışmaların Ocak ayı zammına yetiştirilemeyeceği hesapları da mevcut.

Son olarak bugün SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un emekli maaşları üzerinde yapılan çalışmalarına istinaden yaptığı açıklamalar emekliyi üzeceğe benziyor. Erdursun yapıtığı hesaplama sonrasında açıklamalarında Ocak ayında emeklinin maaşlarının kaç para yatacağını belirtti.





EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK tarafından belirlenen tarihlerde emekli aylıkları ödeniyor. Her ayın 17'i ile 28'i arasında ödenen emekli maaşları için Ocak ayında da seyir aynı şekilde devam edecek. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde olmasına istinaden ve 16 Ocak'ta açılacak olmasından mütevellit emekli maaş zammına yapılacak olan refah Payı zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesine ilişkin kararların Ocak ayı maaşlarına yetiştirilemeceği tahminleri sunuluyor. Meclisin geç açılması sebebiyle Şubat ayına sarkabileceği de belirtilmiş bulunuyor.

17 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak olan emeklinin Ocak ayı zammı enflasyon oranında seyredeceği tahminleri sunulurken diğer uygulamalar ise Şubat ayında hesaplara aktarılabilir. Ülkemizde emekli ödemeleri 6 ayda bir güncellenmektedir. Ve bu zam miktarı ise ülkenin ekonomik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Ancak 2024 Ocak ayı emekli maaş zammı görüşmelerinin meclisin açılış tarihine denk geleceği için onay konusunda aksaklıkların yaşanabileceği tahminleri yapılıyor.





EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK

Öte yandan emekli maaş zamları ile alakalı bir kaç hesaplama bulunuyor. Emekli zammı tabanı yüzde 37,57 olarak şekillenirken, refah payı hesaplamaları ile birlikte bu zammın memur maaş zammına tamamlanacağı anlamına geliyor. b ukapsamda en düşük zam oranının yüzde 49,25 olarak şekilleneceği tahminlerinin yanı sıra, refah payı eklemesi ile birlikte yüzde 50'ye tamamlanacağı ön görüleri de mevcut.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

EN düşük emekli maaşı düzenlemesinin de meclisin açılması ile onay alacağı ve bu rakamın en az 10.000 TL civarında seyeredebileceği tahmin ediliyor.