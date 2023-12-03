Emekli maaşını ATM'den çekenler dikkat! Hemen başvuru yapanlara sürpriz ödeme verilecek

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak başlattığı yeni kampanyası ile milyonlarca emekliyi sevindirdi. Resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya, emeklilerin maaşlarını ATM'den çekenleri hedef alıyor. Türk Telekom işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya, emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. İşte kampanya detayları...

Emekli maaşını ATM'den çekenler dikkat! Hemen başvuru yapanlara sürpriz ödeme verilecek
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Kampanya kapsamında Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan bireyler, Türk Telekom ile özel bir pakete sahip olacaklar. Bu avantajlı paket, yurt içinde her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5 GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma hakkını içeriyor. 12 aylık taahhüt ile sunulan bu paket, ayrıcalıklı bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

ödeme

Emekliler, kampanyadan faydalanmak için kimlikleri ile birlikte en yakın Türk Telekom bayisine başvuruda bulunabilirler. Ziraat Bankası maaş müşterisi olduklarını belgeledikten sonra, özel tarifeden hemen yararlanabileceklerdir.

KAMPANYA DETAYLARI

kampanya

Kampanyaya katılım için Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesinden faydalanan ve Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşteriler, ZIRAAT boşluk T.C. Kimlik Numarası'nı yazarak Türk Telekom'a ait 5555'e SMS göndererek ya da Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak kampanyaya katılabilirler.

Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesi, yurt içinde her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma hakkını içermektedir. Aylık taahhütü bulunan bu tarifenin ücreti KDV ve ÖİV dahil 240 TL'dir.

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşteriler, kampanyaya katılıp 12 fatura dönemi boyunca Ziraat Emekli tarifesinde kalmayı taahhüt etmeleri durumunda, özel tarifeden 120 TL'ye yararlanacaklardır.

Bu kampanya ile emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası'ndan almanın yanı sıra iletişim ihtiyaçlarını da avantajlı bir şekilde karşılayacaklar. Taahhüt süresince sunulan ayrıcalıklar, emeklilere ek bir maddi destek sağlayarak yaşam kalitelerini artırma fırsatı sunuyor.

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