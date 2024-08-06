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Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan hesaplamalarda emekli aylığı alacak olan kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Emekli olup maaşını yüksek alma hayali kuranlar için daha yüksek emekli maaşı alma imkanı doğdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:27
Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Senelerce çalışıp emekli olmak hayali kuran vatandaş için en önemli konu emekli olunca ne kadar maaş alacağı konusu olarak bilinirken, emeklilikte alınacak maaşın miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermekte olduğu konusu da emekli için dikkat çekici bir husus olarak karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan hesaplamalarda emekli aylığı alacak olan kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut.  Emekli olup maaşını yüksek alma hayali kuranlar için daha yüksek emekli maaşı alma imkanı doğdu. Emekli adaylarını yakından  ilgilendiren gelişmelerde emekli maaşlarının yüzde 30 daha fazla alınabilmesine olanak tanınacak hesaplama sunuldu. Bunu yapan emekli artık yüzde 30 daha fazla emekli maaşı alacak. Nasıl mı? İşte daha fazla emekli maaşı almanın formülü...

EMEKLİ MAAŞI GÜNCELLEME KATSAYISI DEĞİŞİYOR

Emekli maaşı, prim gün sayısı, prime esas kazanç gibi faktörlere ek olarak, başvuru tarihi ile de değişkenlik  gösteriyor. Emekli olunduktan sonraki süreçte emekli maaşını belirleyen bir faktör maaş güncelleme kat sayısı olarak biliniyor. Ve her sene alınan kararlar doğrultusunda bu oran değişiyor. 2023 yılı itibarıyla emekli olanlar, önceki yıllara göre daha yüksek bir güncelleme katsayısıyla karşı karşıya kalacakları belirtilirken, yüksek güncelleme katsayısı sayesinde emekli maaşları daha yüksek tutarda bağlanıyor. 

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EMEKLİ ZAMMI ORANI DA ETKEN

Her sene emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan zamma ek olarak Temmuz ayında da ara zam yapılıyor. Emekli maaşlarına yapılan yğksek oranda zam daha yüksek emekli maaşı anlamına gelirken, yeni maaşa bağlanacak olan emekli bu kapsamda üst kademeden maaş alabiliyor. 

İKİSİ BİR ARADA ETKİ

Yukarıda bahsi geçen maaş bağlama etkilerinin bir araya gelmesi ile birlikte 2023 yılı ve sonrası emekli olamların daha avantajlı olduğu gözlemleniyor. Durum bu iken 2025 girmeden emekli olan kişi le 225 Ocak ayı itibari ile emekli olan kişi arasındaki maaş farkı hesaplamalara göre yüzde 30 oranında değişiyor.  Bunun sebebinin ise 2024 yılındaki zam oranının diğer senelere göre daha yüksek seyrettiği belirtilmiş bulunuyor.

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