Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

En düşük emekli maaşı 10 bin lira alan emekşiye devlet tarafından yeni başlatılacak olan destek programının detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve sonrasında da Bakan Işıkhan'ın müjdesini verdiği emekliye sosyal destek programı ile alakalı detaylar gün ün oluşmaya başlıyor. Öyle ki desteğin kesinleşmesi sonrasında uzmanlar tarafından hesaplamalar bile yapılmaya başlamış bulunuyor. Yapılan hesaplamalar da emekli maaşının asgari ücrete tamamlanması detayı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene memura yapılan seyyanen zam sonrasında emekli de kendisine yapılacak olan seyyanen zamma gözlerini çevirmiş iken, geçtiğimiz hafta Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile seyyanen zam hayali suya düşse de emekliye sağlanacak olan sosyal destekler ile bu aranın kapatılacağı belirtilmiş bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı emeklilerin yılı olacak açıklaması sonrasında bakanlıkların ortak çalışmaları ile birlikte emeklinin konforunu arttıracak destekler belirlenmeye başladı. Emekliye sosyal destek adına Yeni formüller ortaya çıkarken bu kapsamda hane geliri çalışması dikkat çekiyor. Henüz açıklanmasa da en düşük emekli maaşı alan emekliye hane geliri eklentisi ile birlikte; yakıt, doğalgaz, su ve gıda yardımlarının yapılacağı tahmin ediliyor.





Yapılan bu düzenleme ile birlikte emekli maaşı ile geçinen hanelerin toplam gelirlerinin 17.002 lira olan asgari ücret seviyesine yükselteceği tahmin ediliyor. Emekliye sağlanacak olan sosyal destekten faydalanmak için istenen şartlar ise ek gelir olmaması ve kirada oturmaları olarak biliniyor. Bu iki şartı belgeleyen emekli, nakit destekten faydalanmaya hak kazanacağı belirtilmiş bulunuyor. Seçim öncesine yetiştirilemeyeceği tahmin edilen bu düzenlemenin seçimin hemen akabinde meclise göndereceği söyleniyor.