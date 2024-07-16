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Emekli maaşları belli oldu! Zamlar hesaplarda mı? E-Devlet'ten Hemen Sorgula!

ylardır emeklinin merakla bekleyişi bugün son buldu. Yarın başalyacak olan ve emekli maaş takvimine göre maaş alan emekli, zamlı ödemelrrini hesabında görecek. Yapılan düzenleme akabinde emekli maaşı ne kadar alınacağı konusunda emeklinin merakla bekleyişi de devam ediyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarının zamlı halini emekli birey, e-devlet hesabı üzerinden görebiliyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 14:42
Emekli maaşları belli oldu! Zamlar hesaplarda mı? E-Devlet'ten Hemen Sorgula!

Türkiye'de emekli olmanın zorlu mücadelesi devam ediyor. Açlık sınırının kat be kat altında seyreden en düşük emekli maaşıile birlikte bir çok emekli bu sınırın altında maaş alıyor. Ekonomik koşulların ve enflasyhonun karfşısında ezilen emekliye yönelik refah payı müjdesinin verilmesi beklenirken, en düşük emekli maaşı ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in son açıklamaları, emeklilere yönelik yeni zam uygulamasının devreye alındığını göstermekte iken, atılan bu adımda emeklinin yaşam kalitesinin arttırılması ve enflasyon karşısında dimdik ayakta durulması adına yeni zam müjdesi verilmiş bulunuyor. 

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Güler tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltildiği açıklanırken, milyonlarca emekli bu zamdan faydalanacak. Aylardır emeklinin merakla bekleyişi bugün son buldu. Yarın başalyacak olan ve emekli maaş takvimine göre maaş alan emekli, zamlı ödemelrrini hesabında görecek. Yapılan düzenleme akabinde emekli maaşı ne kadar alınacağı konusunda emeklinin merakla bekleyişi de devam ediyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarının zamlı halini emekli birey, e-devlet hesabı üzerinden görebiliyor. 

Özellikle son dönemlerde artan enflasyon oranları ve hayat pahalılığı karşısında maaşları yetmeyen emekli, bu zam ile birlikte temel ihtyiaçalrını daha rahat karşılayabileceği tahmin ediliyor. Hükümetin zam ve sosyal destek konusunda yeni çalışmalara başlayacağı da belirtiliyor. 

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, yeni maaşlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. Emekli maaşlarının zamlı ödenmesi adına kanuni sürecin geçilmesi gerekiyor. Bu kapsamda meclise girmesi akabinde kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Emeklinin maaş artışı emeklinin primine göre değişkenlik göstermekte. Öte yandan kıdem tazminatı ve ek göstergelere göre de farklı tutarlarda ödenecek.  Zam oranları ve net maaş miktarları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET SORGULAMASI

Zamlı emekli maaşları Temmuz ayı itibari ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte emekli için zamlı maaşlarını e-devlet üzerinden öğrenme yolu

''E-devlet şifrenizle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapın.

Arama çubuğuna "4A Emekli Ödeme Bilgileri" yazın.

Çıkan sonuçlardan "4A Ödeme Bilgileri"ne tıklayın.''

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