Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emekli maaşları Ocak ayında artacak. Her sene, senede 2 kere zam alan emekli, zam vaktinin yaklaşması ile birlikte ne oranda artı maaş alacağı açıklamalarına ve hesaplamalarına dikkat kesiliyor. En son Temmuz ayında ara zam ile birlikte enflasyon artışı zammı alan emekli, Ocak ayı zammında refah payı beklentisine girmiş bulunurken, en düşük emekli maaşı ile alakalı bekleyiş de süregeliyor. Maaşlara yapılacak zam öncesinde hesaplamalar ve talepler sunulmaya da devam ediyor. Öyle ki uzun zamandır gündemde olan en düşük emekli maaşının asgari ücrete tamamlanması talepleri tekrardan gündeme çıkarken, geçtiğimiz gün meclise kadar ulaşan bu talep sonrasında emeklinin gözü yapılacak olan açıklamaya çevrilmiş bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından geçtiğimiz gün Türkiye’nin emeklilik sistemi ile ilgili açıklaması emekliyi heyecanlandırdı. Gürer, 2024 yılının emekliler için adeta bir kabusa dönüştüğünü belirterek, "Emeklilerimiz kahvehanelerde ikinci çayını içemez hale geldi. En düşük emekli maaşı, temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak" diyerek emeklinin elem durumundan bahsetti.

2024 yılına "emekliler yılı" olarak bakıldığına dikkat çeken GÜrer, hayal kırıklığı ile bittiğini ancak umutların 2025’e taşınması gerekliliğinden bahsetti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ DÜZENLEME TALEBİ

Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarında kademeli bir düzenleme yapılmasını ve bayram ikramiyelerinin de asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini iletirken, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekliliğini savundu. Gürer açıklamasında emeklilere yönelik intibak düzenlemeleri ile maaş bağlama oranlarının yeniden eski seviyesine döndürülmesi gerekliliğine de değindi. 2008 yılında emekli maaş bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 30’a düşürülmesinden bahseden vekil, bu durumun da acilen düzeltilmesi gerekliliğini belirtti.

EMEKLİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ZAM

emeklilerin sağlık hizmetlerinden faydalandıklarında ödedikleri katkı paylarının tamamen kaldırılması gerekliliğini de savunan isim, “Emeklilerin sağlık hakkı da, yaşam kalitesi de, de düşünülmeli. Sağlıkta yaşanan sıkıntılar hafife alınamaz” dedi.

EVİ OLMAYAN EMEKLİYE DESTEK VEİRLMELİ

Evi olmayan emekliler için kira ve yakacak yardımı adına acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden GÜrer, tüm bu talepleri için hükümete seslendi.