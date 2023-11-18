Merkez Bankası NET sinyali verdi! Emekli zammı ve memur maaşı zammı hesaplar sil baştan

Memur ve emekli maaşları için yılbaşınde yeni bir düzenleme gelecek. 7500 TL olan en düşük emekli maaşına da zam yapılacağı bilinirken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da memurlara ve memur emekli zamlarına uygulanacak. Zam oranları ile alakalı gözler Merkez Bankası'nın yılsonu oran açıklamasına çevrilmiş bulunuyor. Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon oranı konusunda hesapları değiştirecek verileri sunmuş bulunuyor. Işte son dakika Merkez Bankası açıklamaları ile en düşük memur maaşı ve emekliye yapılacak zam oranlarının değerlendirilmesi.

Gerek emekli gerekse de memurlar için geri sayım başlamış bulunuyor. 3 Ocak itibariyle TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonlarını açıklanması ile birlikte refah payının verilip verilmeyeceği de kesinleşecek. Bu kapsamda emekliye kök maaş için taban düzenlemesi yapılacak iken en düşük memur maaşını da 33 bin liranın Üzerine çıkması planlanıyor.





4 aylık hesaplama ile maaşlar

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 4 aylık enflasyon oranlarına göre maaşlarda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ekimde enflasyon 3,43 olarak artış gösterirken 4 aylık enflasyon rakamı da %30'lara kadar ulaştı. Bu sayede refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranları da netleşti. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon oranı sonrasında 6 aylık oranlara göre yeni zam düzenlemesi yapılacak iken şimdiden SSK ve bağ-kur emekli zammı 4 aylık enflasyon rakamları ile %40,39 oldu.





Merkez Bankası yıl sonu tahminleri değişti

Ocak zammı hesaplamaları bir süredir yapılmaya devam ediliyor. Merkez Bankası'ndan bütün hesapları değiştirecek son dakika açıklama yapıldı. Emekli ve memurun beklediği maaş zammı konusunda en önemli nokta olan enflasyon beklentisinde gerileme mevcut oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi 68,01'den 67,23'e geriledi.

En düşük emekli maaşı hesaplaması

SSK ve bağ-kur emeklilerine sene içerisinde 2 defa zam yapılmaktadır. 2023'ün ilk 6 aylık zammı Temmuz ayında uygulanmış iken Ocak 2024'te de uygulanacak zam ile alakalı araştırmalar devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için verdiği Müjde kapsamında 6 aylık enflasyon oranlarının üzerinde bir zam uygulaması yapılacağı ve buna refah payının ekleneceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşının 10.000 liranın üzerinde olacağı konuşuluyor.