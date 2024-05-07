Emekli maaşlarına son dakika destek! 2 bin lira o emekliye ödenecek

Emeklilere Ocak ayında yapılan yüzde 49,25'lik zam akabinde en düşük maaş 10.000 TL olarak şekillenmişti. Emekli maaşları açlık sınırının altında seyrederken hükümet tarafından ek zamma on ay çıkmamış ancak emekliye sosyal destek müjdesi verilmişti. Emeklilere sunulan sosyal destekler ile alakalı ilk adımlar atılırken temmuz ara zammına kadar çalışmaların tamamlanacağı belirtildi. Hükümetin yanı sıra en düşğk emekli maaşı alan ve belli şartları taşıyan emeklilere yönelik de bir çok destek sağlanıyor. Belediye seçimleri öncesinde başkanlar ve başkan adayalrı tarafından emeklilere verilen vaatler için, başkan seçilen adayların çalışmaları da tamamlanmış bulunuyor.





EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emekli belediyesi olma yolunda adımlarının tamamlamaya yaklaştı. Bu kapsamda 10 bin TL maaş alıp da geçimini idame ettiremeyen emekliye yönelik sağlana destekler ile alakalı bilgilendirme paylaşımı yapıldı. On binlerce hak sahibi olan belediye sınırları içerisinde yaşayan emekliye 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemelerinin yapıldığ belirtildi.





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEKLİ DESTEĞİ

Hayat koşullarının zorluğu karşısında emekli vatandaşının arkasında durduğunu ve alı gücünü arttırmak adına destek ödemelerinin tutarlarının vaatler kapsamında arttırıldığını açıklayan belediye, özel destek ödemelerinin her ay hesaplara tanımlanacağının belirtti. Maddi desteğin yanı sıra desteği de sunan ABB, düzenli olarak 2 bin liralık destek verecek.