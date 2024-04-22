Emekli maaşlarında beklenmedik zam artışı: Temmuz'da sürpriz geliyor!

Emekli kendisine yapılmasını beklediği seyyanen zammın onaylanmaması sonrasında gözünü kulağını Temmuz ayında yapılacak olan zam oranına çevirdi. Yapılacak olan her emekli zammı açıklaması umutlerı yeşertirken, refah payı zammının olmayacağı sadece enflasyona zam yapılacağı iddiaları büyük bir hüsran yaşatacağa benziyor. Emekli temmuz zammı ile alakalı bir çok spekülasyon ortaya atılıyor. Hesaplamalar yapılırken, bu zammın sadece enfslasyon oranında olacağı iddiaları tüm umutları suya düşüreceğe benziyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Temmuz ayı emekli zammı kararı sabah saatlerinde verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın ortaklaşa çalışmalarının neticelendirildiği konuşulurken, zam ile alakalı ilk defa uygulanacak bir detay ortalığı karıştıracağa benziyor.





EMEKLİ ZAMMINA ORTAK ZAM KARARI

Bakanlıkların ortaklaşa çalışmaları neticesinde Temmuz ayında emeklilere yapılacak olan zam ile alakalı aynı oranda zam yapılması planları açıklandı. Ilk defa uygulanacak olan bu sistemde SSK - bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklisi arasında her dönem oluşan maaş farkı Bu sayede ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Aralık ayında emekli zammı ile alakalı yaptığı açıklamada emekli senesinde Yeni emekli sisteminin devreye geleceğini belirtmişti. Temmuz ayında emeklinin 4A 4B 4C farketmeksizin aynı oranda maaş artışı alacağı açıklamasını yapan Erdoğan, milyonlarca emekliyi sevindirmişti.

Emekli zam oranı nasıl belirlenecek

Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında şekillenecek. Zam oranı şu anda netlik kazanmasa da emekliler için büyük bir artış yapılması planlanıyor. SSK- bağ-kur emeklisi ile emekli sandığı emeklisi zammı arasındaki eşitsizliğin giderilmesi adına Yeni çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu hükümet tarafından belirtilmiş bulunuyor.





Normal şartlarda 4C emeklileri 4A ve 4B emeklilerinden daha yüksek oranda zam almaktaydı. Temmuz ayı için imzalanan kararda maaşlarda eşitlik sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Hazine Bakanı Şimşek emekli maaşı açıklaması

Son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan değişimler ile birlikte parasal sıkılaşma politikası sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından emekli maaşlarındaki zam oranının da kısıtlayıcı önlemler alacağı iddiaları ortaya atılmakta. Ankara kulislerinden ortaya atılan iddialarda Temmuz ayında sadece TÜİK enflasyon farkı zammının verileceği ve herhangi bir refah Payı verilmemesi gerekliliği Hazine Bakanı Şimşek tarafından belirtildiği iddia ediliyor. Temmuz ayında emekliyi bekleyen zam ile alakalı ortaya atılan bu spekülasyonlar akabinde zam oranı netlik kazanmasa da enflasyon farkı göz önüne alındığında maaşlarda ciddi bir artış yapılması bekleniyor