Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

2025 yılı meclis bütçe çalışmaları devam ediyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin açıklanması ile birlikte maaş zamları ile alakalı hesaplamalar da yavaş yavaş şekillenmeye başlamış bulunuyor. Yapılan hesaplama ve sunulan açıklamalarda emeklinin temmuz ayında alamadığı refah payı zammının Ocak ayında verilebileceğine dair müjdeler gelirken, Ocak ayı emekli zam oranının ne olacağı konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

EMEKİYE REFAH PAYI ZAMMI OLACAK MI?

Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak. Enflasyon karşısında azalmaya başlayan maaşlara istinaden alım gücünü arttıracak yeni zamların yapılması gerekliliği beklenitileri oluşmaya devam ederken, emeklilere yönelik yeni bütçe düzenlemelerinin yapılacağı tahmin ediliyor.

2025 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklanan 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde, bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar liraya ulaşacağı ifade edildi. Bu açıklama ile birlikte geçtiğimiz yıl 497 milyar lira olan sosyal destek bütçesi, 2025 yılında 651 milyar liraya çıkarılarak yaklaşık %31 oranında bir artış sağlanacağı hesaplandı. Bu hesaplamalarda emeklinin de payının olacağı biliniyor.

UZMANLARDAN EMEKLİYE REFAH PAYI ZAMMI YORUMU

Ünlü ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, yapılan bütçe açıklaması akabinde emeklilerin ve memurların refah payı alabileceğine dikkat çekti. Öte yandan sosyallerde de artış olacağını ifade eden Erdem, “Hükümet, geniş kesimlere hitap eden bu bütçede, sağlık ve tarım gibi temel alanlarda önemli ödenekler ayırarak, sosyal refahı artırmayı amaçlıyor” dedi.

SOSYAL DESTEKLER DE ARTACAK

Sosyal destek zamlarının memur maaş zammına göre şekillendiği biliniyor. Hal bu iken yüzde 9-12 arası artış tahminleri ile birlikte yıllık bazda yüzde31 civarında artış olabileceği belirlenmiş bulunuyor.