Emekli olmadan önce bunu bilen bir adım önde! Herkesten daha çok maaş almanın küçük tüyosu!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a göre, enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesinin verilme tarihi, emekli aylıklarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Emeklilik dilekçesinin yılın sonundan önce veya yeni yılda verilmesi, aylık bağlama oranlarındaki farklara neden olabilir. Özellikle 2021 aralık ayı ile 2022 ocak ayında emekli olanlar arasında yüzde 9 oranında fark yaşandığına dikkat çekilmektedir.

Ayrıca, Karakaş, emekli aylıklarının hesaplanmasında prime esas kazançları, prim ödeme gün sayısını ve aylık bağlama oranını göz önünde bulundurmanın önemine vurgu yaparak, 2008 yılından sonra girişi olanların daha uzun çalışmalarının aylık bağlama oranlarını artırdığını belirtmiştir.





Karakaş, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının emeklilik dilekçesi verme zamanlamasındaki farklılıkları da ele almıştır. Özel sektör çalışanları için 1 Ocak 2024 tarihinden sonra dilekçe vermenin avantajlı olabileceğini ifade etmiştir.

Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda yeni yılda emeklilik dilekçesi vermenin daha avantajlı olabileceğini söyleyen Karakaş, enflasyon oranının yüksek çıkması durumunda ocak ayında dilekçe verenlerin daha avantajlı olabileceğini belirtmiştir.

Son olarak, Karakaş, kıdem tazminatlarına da değinerek, Ocak ayında emekli olanlar arasında asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatlarında yüzde 50'lik bir artış öngördüğünü ifade etmiştir.