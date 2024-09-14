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Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Emeklilik sistemi ile alakalı köklü değişikliklerin kapıda olduğu yönündeki haberler, SSK ve BAĞ-KUR'luların aklındaki soru işaretleri giderek arttırıyor

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:34
Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Emekli olmak senelerce SSK- Bağkur kapsamında çalışmış olan kişilerin tek hayali olmak iken son zamanlarda emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikler, emekli olmayı erteleyebiliyor. Emeklilik sistemi ile alakalı köklü değişikliklerin kapıda olduğu yönündeki haberler, SSK ve BAĞ-KUR'luların aklındaki soru işaretlerinin giderek artmasına mahal veriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikleri belirtiyor. Erdursun tarafından yapılan açıklamada özellikle prim günleri ve borç yapılandırması konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulanırken, harfiyen uyulmaması durumunda emekliliğin hayal olabileceğini belirtti. 

EMEKLİLİĞİNİZ UZAYABİLİR 

Erdursun, açıklamasında, emeklilik hayali kuranların bu süreçlerini etkileyebilecek detayları gün yüzüne çıkardı. “Emekliliğiniz 11 yıl 1 ay 10 gün uzayabilir” diyen uzman, emeklilik şartlarının eksiksiz bir şekilde takip edilmesinin önemini ifade etti.  

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

EMEKLİLİKTE O TARİHE DİKKAT 

“1/5/2021 öncesi ödenmeyen BAĞ-KUR borçları silindi; fakat sonrasında ödenmeyen borçlarınız mevcutsa, bu durum emeklilik tarihlerinizi erteleyebilir,” diyen Erdursun, özellikle emeklilik planları yapanların 1 Mayıs 2021 tarihine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan emeklilik açıklaması 

Cumhurbaşkanın Yardımcısı Cevdet Dursun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin olmayacağını ifade ederken, “İkame edici değil, tamamlayıcı adımlar atılacak,” sözleriyle de dikkatleri üzerine topladı. 

EMEKLİLİK HESAPLARKEN DİKKATLİ OLUN 

Erdursun’un açıklamalarında en dikkat çeken konu ise SSK'dan emekli olmak isteyenlerin geçmiş günlerine ilişkin şartlar olarak belirtilirken. “SSK’dan emekli olmak için geçmiş günlerinizi SSK olarak değerlendirip, sonrasında BAĞ-KUR’a geçiş yaptıysanız, 1260 günden fazla prim ödemeniz gerektiğini unutmayın,” şeklinde uyarıda bulundu.  

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

BAĞ-KURLULAR DİKKAT 

Erdursun emekli olmak isteyen kişilere SSK, Bağ-Kur prim günü eşitsizliğini ifade ederek “Eğer 1/5/2021 tarihinden sonra 3 yıl 6 ay süreyle BAĞ-KUR’a devam ederseniz, emekli olabilmek için gereken prim gün sayınız, SSK başlangıç tarihinizden itibaren 5000-5975 gün yerine BAĞ-KUR statüsünde 9000 güne çıkacaktır,” şeklinde uyarıda bulundu.  

EMEKLİLİK PLANLARI SUYA DÜŞEBİLİR 

Uzman isim tarafından yapılan açıklama kapsamında emeklilik hazırlığı içinde olan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıların dikkate alınması gerekliliği belirtilirken, gerekli adımların zamanında atılması gerekliliği de vurgulandı.  

  


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