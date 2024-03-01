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Emekli promosyonlarında gergin bekleyiş! Mart ayı güncel promosyonlar artıyor

Çoğu bankanın 29 Şubat'ta biten emekli promosyonu kampanyaları 1 Mart itibari ile merakla beklenirken, özellikle de emekliye yapılan yüzde 50 civarı zam sonrasında promosyonlarında artacağı beklentisi oluşmuş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 18:24
Emekli promosyonlarında gergin bekleyiş! Mart ayı güncel promosyonlar artıyor

Emekli 7 senedir emekli promosyonunu gündeminden düşürmek bilmiyor. 3 senelik maaş alma taahhüdü veren emekliye banka tarafından ödemesi yapılan ödül olarak verilen emekli promosyonları konusunda ay ay güncellemeler bankalar tarafından sunulmaya devam ediyor. Çoğu bankanın 29 Şubat'ta biten emekli promosyonu kampanyaları 1 Mart itibari ile merakla beklenirken, özellikle de emekliye yapılan yüzde 50 civarı zam sonrasında promosyonlarında artacağı beklentisi oluşmuş bulunuyor. Bankalar SGK ile anlaşmaları kapsamında emekli promosyonu tutarlarını belirliyor. Bu kapsamda maaş aralığına ek olarak ödenen promosyonların yanı sıra bankalar tarafından sunulan artı kampanyalar ile birlikte bu tutar artabiliyor. 

 

TLEmekli promosyonları Şubat ayında kampanyalar dahilinde 15 bin liraya kadar çıkarken, Mart ayında emekli promosyonlarının durumları, ne kadar artacağı konuları da merakla araştırılıyor. 4A 4B 4C'li fark etmeksizin emekli promosyonundan faydalanmak için 3 yıl taahhüt verip, bankadan maaş alacağına dair sözü veriyor. SGK maaşları bankalara bir kaç gün önceden yatırırken, bankaların karı da bu bir kaç gün önceden ödeme sayesinde oluşuyor. Bankalara bu paraları işleme fırsatından mütevellit olarak kazanç kapısı aralanıyor. Emekli kesimin, ülkenin en kalabalık kesimi olduğu bilinirken, bu kapsamda bankaların emekli iştahı artıyor ve bu durum da promosyonlara yansıyor.

MART PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Mart ayı itibari ile emelli promosyonlarındaki son durum merak ediliyor. Emekli maaşını taşımak adına bankaların mart ayı kampanyalarını beklerken, kimi bankaların fiyat güncellemesi yapacağı kimilerinin de güncel rakamlarla Mart ayının sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Ancak emekli maaşına yapılan yüzde49.25'lik zam sonrasında en düşük emekli maaşının da 10,000 TL'ye çıkartılması ile birlikte tüm promosyonların eşitlendiği bilinirken, emekli promosyonları konusunda yeni çalışmaların başlayacağı tahmin ediliyor.

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Emekli promosyonlarında gergin bekleyiş! Mart ayı güncel promosyonlar artıyor

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