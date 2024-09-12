Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Özellikle Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında emekli promosyonlarında artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaktaydı. Kimi bankalar kampanyalar dahilinde toplam tutarlarda güncellemeye giderken, maaş aralığı değişen emekli, bir üst baremden promosyon ödemesi almaya hak kazandı. Eylül ayında da emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına ek olarak karşılıksız olarak verilen emekli promosyonlarının yanı sıra emekliye özel olarak düzenlenen ek kampanyalar da merak konusu olurken, emekli dostu banka İş Bankası tarafından Eylül kampanyaları, tercih edilebilirliği arttıracağa benziyor.

İş Bankası, SGK emeklilerine sunduğu özel kampanyalarla büyük avantajlar sağlıyor. 28 Mart - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya ilk defa İş Bankası'ndan emekli maaşı alan tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatından faydalanabilmekte iken ekstra kampanyalar da dikkatleri üzerine çekiyor.





İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU





İş Bankası emekli promosyonu Eylül ayında tutar olarak değişiklik göstermese de kampanya güncellemeleri ile emekli karlı çıkacağa benziyor. Kredi kartı avantajları ile birlikte kredi ve ek hesap seçenekleri de emeklinin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak.





EMEKLİYE MAKSİMUM KART AVANTAJI





İş Bankası'na emekli maaşını taşıyanlar sadece promosyon ödemesi almıyor. Maximum Kart ve ek kartlarını yıllık ücret ödemeden kullanabilirken, birçok ayrıcalıktan da ekstra olarak faydalanıyor. Sınırsız ve ücretsiz havale imkanı, ücretsiz transfer fırsatı, masrafsız nakit çekim imkanı gibi avantajlarla emekli için bankacılık işlemleri hezimet olmaktan çıkıyor.









EMEKLİYE EK HESABA ÖZEL FAİZ





Öte yandan, İş Bankası’ndan emekli maaşı alanlara özel %4,80 indirimli faiz oranı ile Ek Hesap imkanı sunuluyor. Emekli bu sayede ihtiyaç duyduğu kadar nakit parayı ek hesabından çekebilecek.





250.000 TL KREDİ İMKANI

Nakit ihtiyacı duyan emekliye özel olarak banka tarafından kişiye özel faiz oranları ile 250.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.