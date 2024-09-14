Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Devlet dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşa elini uzatmaya devam ediyor. Özellikle de yaşlı, öğrenci, engelli ve kadın kesime yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının sonuna girmeye hazırlandığımız şu günlerde hükümet tarafından başlatılan desteklerin kalem sayısında artışlar devam ediyor. Devletin kadınlara verdiği önemin ispatı destek ödemeleri olarak bilinirken, kadının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bu destekler büyük rol oynuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarıyla toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olma misyonunu devam ettiriyor. Özellikle eşini kaybetmiş ve ekonomik sıkıntılar yaşayan kadınlar için oluşturulan destek programları, kadınların düşen alım gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

EŞİNİ KAYBEDEN KADINA VERİLEN DESTEKLER

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı aracılığı ile belirlenen ve onay alan kadınlara destek ödemesi yapılıyor. Toplamda 12.000 TL’ye ulaşan destek, kadının temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Eşlerini kaybeden birçok kadın, bu yardım sayesinde aylık düzenli bir gelire sahip olarak, geçim sıkıntısını bir nebze olsun hafifletme şansı bulmakta iken başvuru şart ve detayları gün gün araştırılmaya devam etmektedir.

KADINLARA VERİLEN DESTEKLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Eşini kaybeden kadınlara sağlana destek için başvuru şartları merak ediliyor. Bu destekten faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi ve taşınması zorunluluğu bulunuyor. Başvuruda bulunacak kadınların öncelikle sosyal güvencesinin olmaması, yani hanesinde sosyal güvenceli bir birey bulunmaması gerekliliği mevcut. Bu şarttaki amaç ise, gerçekten ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmak olduğu ifade ediliyor. Eşini kaybeden ve herhangi bir geliri olmayan kadınlar 12.000 TL destekten faydalanıyor.

KADINA 12.000 TL DESTEK ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Eşini kaybeden kadınlara yapılan yardım, düzenli ödenen destekler arasında yer alıyor. Ayda 1.000 TL olarak belirlenen yardım, iki ayda bir toptan olarak yatırılıyor. Yani kadınlar her iki ayda bir 2.000 TL’lik bir ödeme almakta iken toplamda yıllık 12.000 TL’lik bir destek ödemesi bakanlık aracılığı ile tamamlanıyor. Bu sistem, kadınların maddi zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmakta iken söz konusu ödemeler ise otomatik olarak banka hesaplarına aktarılıyor.

KADINA DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Eşini kaybeden kadınlara sağlana destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılabilmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve detaylı bilgiler, bakanlığın resmi web sitesinde yer almaktadır.



