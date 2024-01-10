Emekli promosyonu sonrasında çalışana da promosyon! Tek başvuruya 3 bin lira ödeniyor

2017 senesinden beri emekli promosyonu kampanyaları devam ediyor. Bankalar emekli promosyonunda fahiş rakamlar vererek emeklinin gönlünü çelmeye çalışıyor. Emekli müşteri sayısını arttırmak hedefi güden bankalar SGK ile anlaşma kapsamında promosyon demesi yapıyor. Öte yandan emekliye özel düzenlenen kampanyalar da ek promosyon olarak cezbedici hale geliyor.

Bankalar türlü türlü kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Artık çalışan bireye de kendi başvurması durumunda 3 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Kazanan Akbanklı kampanyası kapsamında, maaşını Akbank'a taşıyan çalışana özel 3000 TL ödeme yapılacağı banka tarafından açıklanmış bulunuyor.

Maaşını ya da düzenli gelirini Akbank'a taşıyan müşteriye özel sunulan kampanya kapsamı bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Banka tarafından yapılan açıklama da ''maaşını taşıyan bireyin, tercih ettikleri para girişini vadesiz TL hesaplarına 12 ay boyunca her ay tek seferde yapmaları ve program koşullarında yer alan ürünlere sahip olmaları durumunda, 3.000 TL’ye varan chip-para promosyonu kazanacak'' açıklaması yer alıyor.





AKBANK 3 BİN LİRA ÇALIŞAN PROMOSYONU

Akbank tarafından başlayan kampanya kapsamında maaşını ya da gelirini bankaya taşıyan müşteriye, maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Banka tarafından maaş aralıkları belirtilirken, Ocak ayı rakamlarının şu şekilde güncellemesi sunuluyor

• 15.000 – 25.000 TL arasında bakiye aktarılması halinde 1.500 TL chip-para

• 25.000 – 50.000 TL üzerinde bakiye aktarılması halinde ise 2.000 TL chip-para

• 50.000 TL üzerinde bakiye aktarılması halinde ise 3.000 TL chip-para

İlk defa Akbanklı müşteri olunması durumunda faydalanılma hakkı kazanılan maaş promosyonu ile alakalı yapılan açıklamada kayıt sırasında maaş müşterisi kısmının seçilmesi gerekliliği bildirildi. Kampanyada adı geçen ürünlere her ay hakim olma şartı bulunan kampanyadaki ürünler;

• Artı Para

• Akbank Kart

• Otomatik Fatura Ödeme Talimatı* olarak açıklanmış bulunuyor. Kazanan Akbanklı kampanyasına dahil olmak için gerekli onaylarda 12 ay taahüt seçeneğinin imzalanması zorunluluğu bulunuyor.

Banka tarafından başlatılan kampanya kapsamında “ücretsiz EFT ve havale yapma'' seçeneği de bulunuyor. Akbank Kart ile başka banka ATM’sinden ücretsiz para çekme hakkı da kampanayya dahil olan müşteriye otomatik olarak sağlanıyor.