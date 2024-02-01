Emekli promosyonuna 15.000 TL'lik vites attıracak formül! Yatmadan maaşınızı çekebileceksiniz

Aralık ayında belirlenen asgari ücret akabinde memur zam oranları belirlenmişti. TÜİK enflasyon açıklaması sonrasında emekli zammı da yavaş yavaş şekillenirken, arak arkaya 2 zam açıklaması emekliyi mutlu etti. Memur zam oranı ile emekli maaş zam oranı eşitlenirken, emekli de yüzde 49,25 zam almaya hak kazandı. Enflasyon farkı ve ilk zam hesaplara aktarılırken, yüzde 49,25'lik zamdan kalan fark için ödeme tarihleri merak ediliyor. Resmi Gazete'den geçecek olan maaş zammı akabindeki hafta zam farklarının hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Emekli maaşlarının artması ile birlikte emekli promosyonları da merakla beklenmeye başladı. Maaş aralığı artan emekli bir üst kademeye geçmek için bankaların yolunu tutarken, bankalarsa emekli promosyonu güncellemelerini sunmaya başladı.

Bankalar emekli müşteri sayısını arttırmak adına başlattıkları kampanyalar ile emeklinin yüzünü güldürmeye başladı. Bu kapsamda emeklinin alacağı promosyon tutarları da gün gün artmaya devam ediyor. En yüksek emekli promosyonu ödemesi yapan banka araştırması emekli tarafından yapılmaya devam ediyor. Türkiye Finans düzenlediği emekli promosyonu kampanyası ile yeni yılda da emeklinin yüzünü güldürüyor. Türkiye Finans emekli promosyonu ödemesini en yüksek tutarda sağlayan banka olarak biliniyor.





TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapan banka, ek kampanyaları ile birlikte bu tutarı 15 bin liraya çıkartıyor. Türkiye Finans emekli promosyon tutarları şu şekilde;

• 3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi

Emekli promosyonuna ek olarak 2500 TL'ye varan ödeme imkanı da sunuluyor. Ek kampanya kapsamında Yedek Hesap başvurusu yaparak 1.000 TL’ye kadar ek promosyon ödemesi sağlanıyor. Her bir emekli yakınınız için 250 TL, toplam 2.500 TL nakit ödülden faydalanabileceksiniz.

YEDEK HESAP ONAYI

Emekli maaşını taşıyan müşteri yedek hesap açması durumunda maaşı yatsa da yatmasa da maaşı yatmadan belli bir tutarını çekebilecek. Banka tarafından yapılan yedek hesap kampanyası şu şekilde belirtilmiş bulunuyor.

• Yedek hesap başvurunuzun onaylanmasının ardından, emekli maaşınız yatmadan 3 gün önce hesabınızdan ücretsiz 2.500 TL'ye kadar para çekebilirsiniz.