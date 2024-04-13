Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

Mart ayından beri emekli promosyonlarında yaşanan gelişmeler, PTT'den maaş alan emeklileri endişelendiriyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 11:28
Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce emekli promosyonları ile alakalı yaptığı açıklama akabinde promosyon ödemeleri ilk etapta kamu bankaları için artırılmıştı. 8 bin lira ila 12 bin lira arasında olan promosyonlar özel bankaları da harekete geçirmiş ve bu kapsamda özel bankalarda da artış yaşanmaya başlamıştı. özel banka emekli promosyonları 18 bin liraya kadar yükselen cazip eden rakamların akabinde olduğu yerde sayan PTT emekli promosyonu ile alakalı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Mart ayından beri emekli promosyonlarında yaşanan gelişmeler, PTT'den maaş alan emeklileri endişelendiriyor.

SGK'nın promosyon kampanyasına dahil edilmeyen PTT promosyonları hala daha 3600 TL olarak seyrederken, maaşını yenilemek isteyen emeklinin gün gün PTT'den kaçtığı da gözler önüne çıkıyor. Özellikle Anadolu'da ATM kullanımı yaygın olmadığı için PTT, maaş çekmek için sıkça tercih edilen bir kurum olan PTT, emekli promosyonlarında özellikle de büyük şehirlerde emekli müşterisi kaybediyor.

tll

Yapılan araştırmalarda CİMER'e şikayet olarak giden çok sayıda PTT emekli promosyonu ile alaKalı şikâyet bulunduğu belirtilirken, PTT emeklisi de 18 bin liraya varan promosyon ödemesi almak için de ya zam istiyor ya da banka değişikliği tercihini sunuyor.

PTT EMEKLİ PROMOSYONU ZAMLANACAK MI?

PTT emekli promosyonu ile alakalı olarak SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında 2020 senesinden beri her emekliye maaş aralığı olmaksızın 3.600 TL ödeme sunuyor. Bu ödeme tutarının artırılıp artırılmayacağı özellikle de PTT'den emekli maaşı alan birey tarafında yakından takip ediliyor. Ancak SGK ile PTT arasında herhangi bir revize anlaşması şu anlık bulunmuyor. Diğer bankalara yönelmek isteyen emeklilerin en merak ettiği konu emekli promosyonları olurken, işte banka banka emekli promosyon tutarları şu şekilde ödeniyor

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Akbank emekli promosyonu olarak 15 bin liraya varan ödeme sunuyor. Garanti Bamkası Nisan ayı emekli promosyonu güncellemesinde 15 bin lira artı kampanyaşar olarak belirlemiş bulunuyor. İş Bankası emekli promosyonu kampanyasında kamu bankaları gibi 12 bin liraya varan promosyonun yanı sıra ek kampanyalar da sağlıyor.

Denizbank, Fibabanka, Türkiye Finans'ta 12 bin lira pormosyon ödemesine ek olarak bir çok kampanyasını Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, ING Bank; 18 bin liraya varan ödeme imkanı sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Bayram ziyaretine gitmeden hesabınıza bakın! Devlet 14.600 TL yardım kesesini açtı!

TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!