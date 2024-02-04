Emekli promosyonunda vites artırıldı! Ödemeyi duyan o bankanın kapısında sabahlayacak

Emeklilere müjdeli haber verildi! Bankalar promosyonlarını açıkladı! Detaylar haberimizde.

Emekli promosyonunda vites artırıldı! Ödemeyi duyan o bankanın kapısında sabahlayacak
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Banka promosyonları konusunda emeklilerin dikkat çektiği mühim gelişmeler oldu. ING Bank ve Garanti BBVA özel tarifeleri açıkladı. ING Bank ne kadar emeklilik parası sunuyor? Garanti BBVA emeklilik sonrası destek ne kadar sunuyor? Daha fazlasını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI AÇIKLADI

ING Bank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere çok çeşitli ek koşulsuz nakit promosyonları sunmakta. 10-31 Ocak tarihleri ​​arasında yardım başvurusunda bulunan emekliler, belirli gelir aralıklarına göre yardım almaya hak kazanıyor. ING Bank'ın emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar şunlardır:

Aylık geliri 3 bin 500 liraya kadar olan emeklilere 6 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon,

Aylık geliri 3 bin 500 lirayla 7 bin 500 lira arasında olan emeklilere 7 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon,

Aylık geliri 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olan emeklilere 9 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon,

Aylık geliri 10 bin lira ve üzeri olan emeklilere 10 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon sunulmaktadır.

SGK emekli maaşını ING'ye devredenler ayrıca otomatik alacaklarla 5 bin liraya kadar ek nakit promosyonundan yararlanma imkanına da sahip oluyor.

Bankalar Emekli Promosyonlarını Açıkladı

Garanti Bankası, emekli müşterilerine maaşlarına bağlı olarak farklı promosyon avantajları sunmaktadır. Fırsatlar aşağıdaki gibidir:

Emekli maaşı 3 bin 500 liraya kadar olan müşterilere 4 bin 500 lira nakit promosyon,

Emekli maaşı 3 bin 500 lirayla 7 bin 500 lira arasında olan müşterilere 5 bin 250 lira nakit promosyon,

Emekli maaşı 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olan müşterilere 6 bin 750 lira nakit promosyon,

Emekli maaşı 10 bin lira ve üstünde olan müşterilere 7 bin 500 lira nakit promosyon verilmektedir.

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