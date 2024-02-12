Emekli Şubat maaşları sızdı! IBAN'a ödenecek: İşte o günler

Memur emeklisine yeni yıl zammından oluşan Ocak maaş farkı 26 Ocak tarihinde hesaplara aktarılmıştı. 4A ve 4B'liye ise 6 7 Şubat'ta hesaplara aktarılacağı müjdesi verildi. Emeklilere tüm Ocak ayı fark ödemeleri tamamlanmışken, Şubat ayının ilk yarısının sona ermesi ile birlikte zamlı maaş miktarları ve tarihlei araştırılmaya başlandı. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında SGK tarafından yeni emekli maaşı hesaplamaları sunuldu. E-devlet tablosu üzerinde kök maaş güncellemesi yapıldı. Yapılan güncelleme ile birlikte Şubatta hangi emekli ne kadar maaş alacağı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor. İşte 17 Şubat itibariyle yeni kök maaş tablosu ile birlikte emeklinin hesabına aktarılacak olan yeni maaşları

Ocak ayında TÜİK enflasyon oranları açıklaması sonrasında 6 aylık enflasyon emekli zam farkını da ortaya çıkardı. %37,57 oranı 2024 Ocak zammı için taban rakam olarak açıklandı. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 15 lik toplu sözleşme zammı sonrasında memurlar ve memur emeklisinin zam oranı %49,5 çıktı. Bu kapsamda 4A ve 4B'li de maaşlarını bu orana eşitleyecek yeni zam beklentisine girdi.

Akabnide verilen müjdede memur ile işçi ve esnaf kesim arasında oluşan yüzde 11,68 lik farkın kapanması adına hükümet tarafından çalışma başlatıldığı açıklandı. Emekliye yapılan zammın son olarak %49,25'e eşitlendiği müjdesi verildi.





Ocak ayında oluşan ek zamların yatması akabinde SGK tarafından yeni kök maaşı hesaplaması e-devlet sisteminde yerini aldı. Bu sayede ''Ne kadar emekli maaşı alırım'' hizmetinin de güncellenmesi ile birlikte vatandaş platform üzerinde emekli olduklarında alacakları maaşı hesaplayabiliyor.

E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI

E-devlet'te emekli maaşı hesaplama işlemleri kolaylıkla sağlanabiliyor. E-devlet platformuna şifre ve kimlik numarası ile giren emekli arama motoruna ''ne kadar emekli maaşı alırım'' yazması durumunda ilgili sayfaya yönlendiriliyor. 4A emekli aylık bilgisi hesaplama kısmından sonra gelen ekranda istenilen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması durumunda tahmini maaşlarınızı görebileceksiniz. Ancak bu portalda emekli maaş hesaplaması adına en az 3.600 prim günü ödenmiş olması gerekmektedir





4A 4B ŞUBAT MAAŞLARI

SGK tarafından emekli maaşları ile alakalı tarihlerde değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Şubat ayı maaşlarına sayılı günler kala emekli Şubat maaşları ne zaman yatacak? sorusunu yanıtını araştırıyor. Emekli maaşları bilindiği üzere tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Şubat ayında da emekli maaşları tahsis numarasına göre 17-28 Şubat tarihlerinde hesaplara aktarılacak.

4C'ye tabi emekliler 1-5 Şubat arasında yeni zamlı maaşını alırken, SSK Bağ-kur maaşlarının tarihlerinin açıklanması ile birlikte 4 a ve 4b'li emekli maaşı hesaplaması da merak ediliyor. Hesaplamalar ise şu şekilde yapılmış bulunuyor.

Kök maaşı 6.000 TL olan emekli en düşük emekli maaşı olan 10.000 TL maaş alacak.

Kök Maaş 8.000 TL: Maaş 12.418 TL

Kök Maaş 10.000 TL: Maaş 15.522 TL

Kök Maaş 14.000 TL: Maaş 21.731 TL

Kök Maaş 18.000 TL: Maaş 27.940 TL

Kök Maaş 20.000 TL: Maaş 31.044 TL Temmuz'a kadar maaş alacak