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Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Eylül ayı itibarıyla emekli ve belediye çalışanları için promosyon ödemelerinde önemli artışlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:14
Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

56.200 TL Promosyon Duyurusu

Eylül ayı, emekliler ve çalışanlar için promosyon haberleri ile dolu geçiyor. Geçtiğimiz Mart ayında, emekli promosyonlarında yapılan güncellemeler, özellikle seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatları ile önemli artışlar sağlandı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında, maaş aralığı değişen emekliler daha yüksek promosyon ödemelerine hak kazandı.

Artan Rekabet ve Promosyonları

Emekliler kadar, belli bir çalışandan fazla sayıya ulaşan özel sektör ve kamu kurumları da promosyonlar için bankalarla ihalelere girmekte. En yüksek promosyon ödemesini gerçekleştiren banka, ‘maaş bankası’ unvanını kazanarak belirlediği tutarları ödüyor. Eylül ayında, bazı bankalar emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, rekor ödeme ise Vakıfbank’ta 24.000 TL olarak kaydedildi.

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Ocak Ayında Yeni Zamlar Bekleniyor

Emekli maaşlarına Ocak ayında yeni bir zam yapılması planlanıyor. Bu zammın ardından emekli promosyonlarının ne olacağı ise merak konusu. Uzmanlar, maaş aralığının güncellenmesi gerektiğini ve bu sayede daha yüksek promosyon ödemelerine geçileceğini öngörüyor.

Belediye Promosyonları ve Edremit Belediyesi Örneği

Emekli promosyonlarının yanı sıra, belediye çalışanları için yapılan promosyonlar da dikkat çekiyor. Türkiye genelinde birçok belediye, müdürlük ve üniversiteler, çalışanlarına maaş promosyonu anlaşmaları gerçekleştirmektedir. Özellikle Edremit Belediyesi, Eylül ayındaki promosyon artışlarının bir örneği oldu. Edremit Belediyesi, çalışanlarına 56.200 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Öte yandan özel sektörde de maaş promosyonları için çeşitli araştırmalar yapılmakta ve bankalarla düzenlenen ihaleler sonucunda yüksek tutarlar kamuoyuna açıklanmaktadır.

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