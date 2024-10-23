Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

2025 yılına girmemize sayılı günler kala, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili en çok merak edilen konu olan zam oranları ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayı zamları için ilk resmi rakamlar henüz açıklanmasa da, ekonomi uzmanları ve kurumların yaptığı tahminler, vatandaşlara önemli ipuçları sunmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği bu açıklamalar, Ocak 2025’te gerçekleşecek maaş artışlarının ne olacağına dair bir çok somut bilgiye ulaşılmasını sağlayabiliyor. Özellikle enflasyon oranlarının etkisiyle birlikte hesaplanan zam miktarları, birçok emeklinin ve memurun yaşam standartlarını belirleyecek.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine müjde mi geliyor

Bilindiği üzere zamlar, enflasyon oranına göre şekilleniyor. 6 aylık enflasyon farkı maaşlarda belirleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar zam alacak iken emekliye ekstradan refah payı zammının eklenip eklenmeyeceği konusu da sorgulanıyor.

Ekonomi uzmanlarının yaptığı tahminlere göre, emeklilerin maaşları yüzde 14-16 arasında artabileceği yönündeyken, refah payı zammının ekjlenmeyeceği iddia ediliyor. Temmuz ayındaki enflasyon oranının yüzde 3,32, ağustos ayının ise yüzde 2,47 olduğu belirtildi. Eylül ayı için de yüzde 2,97'lik bir artış sağlandığı açıklanırken, Ekim- Kasım ve Aralık enflasyon oranları belirleyici faktör olacak.

Memurun gözü toplu sözleşme oranlarında

Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması enflasyon artı toplu sözleşmede imzaları atılan rakamlar olarak biliniyor. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam kesinleşmiş olsa da, enflasyon farkı konusunda farklı tahminler öne sürülüyor. Uzmanlara göre, memurların maaşları yüzde 10-12 arasında artış göstereceği tahminleri sunuluyor.

En düşük memur emeklisi maaşı ne olacak?

Tüm bu hesaplamalar sonucunda, 2025 yılının ilk ayından itibaren en düşük memur maaşının hangi seviyede olacağı da merak ediliyor. Ekonomi kuruluşlarının yaptığı tahminlere göre, ocak ayında en düşük memur maaşı 43.000 TL ile 44.000 TL arasında, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.000 TL ile 20.000 TL arasında olabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 olarak belirtilirken, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamlarının yüzde 15,53, memur maaşlarının ise yüzde 11,33 seviyelerinde olabileceği öngörülüyor.

AA Finans anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 43,23 olduğu, buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,83, memur ve memur emeklileri için ise yüzde10,65'lik bir zam olabileceği tahminleri sunuluyor. Reuters ekonomistlerine göre ise enflasyon verisi yüzde 42,95 civarında kalırsa, emekli maaşları için artış yüzde 14,60 olması bekleniyor.



