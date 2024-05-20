Emekli ve memur maaşı Temmuz'da kaç para olacak! İşte açıklanacak hesaplama

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş zammını merakla beklemekte. En son ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zam akabinde Temmuz ayında yapılması planlanan zam oranı ile alakalı hesaplamalar devam ediyor. Emekli seyyanen beklentisinin kabul edilmemesi sebebiyle br de emekliler yılı kapsamında enflasyona ek olarak rafa payı zammının da yapılmasını talep ediyor. PEki en düşük emekli maaşı kaç para olacak? Memur maaş ne kadar artacak?

En düşük emekli maaşı kaç para olacak

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında Ocak ayının başında kök maaşı 10.000 lira altında olan emekliler için taban maaş ₺10.000'ya çıkartılmıştı. Bu uygulamanın devam etmesi durumunda en düşük emekli maaşını Temmuz ayında 12.500 lira civarında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak iki aylık enflasyon rakamına göre bu rakamın artacağı konusunda iddialarda ortaya atılıyor.





En düşük memur maaşı kaç para olacak

Yılın ilk yarısı için memur ve memur emeklisinin Toplu sözleşme zammı %15 olarak açıklanırken, 2. 6 ay için ise yüzde 10 zam Hakkı bulunmaktadır. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre yapılan tahminlerde 6 aylık enflasyon rakamının %25 civarında olabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında %20 civarında zam olacağı beklenirken yapılan hesaplamada en düşük emekli maaşı 16.000 TL olarak hesaplanıyor.

Mayıs ayı piyasa anketine göre bu ay için TÜFE beklentisi %3,04 olarak açıklanırken, Haziran ayında ise %2,56 olarak belirleneceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda yıllık enflasyon beklentisi yüzde 43,64'e gerilediği hesaplanmış bulunuyor.

En düşük memur zammı ne kadar olacak

Yukarıda bahsi geçen hesaplama ve Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşının 39.000 lira üzerinde açıklanacağı tahmin ediliyor. En düşük memur emeklisinin maaşı 16.000 lira olarak hesaplanırken en düşük 4A ve 4b'li emekli maaşının ise 12.500 TL olacağı söyleniyor.

Ancak önümüzdeki 2 aydaki enflasyon oranları ve hükümet tarafından alınan kararlar bu oranları değiştirebilecek. Öte yandan emekliye refah payının verilip verilmeyeceği konusu da merakla araştırılırken enflasyon rakamlarını şekillenmesi sonrasında maaş artışlarının konuşulmaya başlanacağı biliniyor