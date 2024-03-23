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Emekli zammında 3 Nisan detayı: Yüzde 11,53 zam artı enflasyon eklenerek açıklanacak

Emekliye kapanan seyyanen zam kapısı akabinde Temmuz hesapları yapılmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:19
Emekli zammında 3 Nisan detayı: Yüzde 11,53 zam artı enflasyon eklenerek açıklanacak

Emekli, Ocak ayında aldığı maaşa ek olarak seyyanen zam konusundaki gelişmeleri takip ediliyor. Ancak Erdoğan'ın Emekliye seyyanen zam konusunda kapıları kapatması gözleri Temmuz zammına çevirmiş bulunuyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan zam taban oranına refah payının da dahil olabileceği tahminleri uzmanlar tarafından sunulmuş bulunuyor.

Emekliye kapanan seyyanen zam kapısı akabinde Temmuz hesapları yapılmaya başlandı. Hesapların 3. ayağının belirlenmesi için tarih ortaya çıkarken 3 Nisan enflasyon farkının ekleneceği tarih olarak belirtilmiş bulunuyor.

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MART AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memurların yanı sıra emeklinin de merakla beklediği Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanma tarihi 3 Nisan olarak belirtildi. Bu zamların şekillenmesi adına belirleyici faktörlerden biri olacak olan Mart ayı enflasyon oranı tahminleri sunulmaya başladı.

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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

Her ay başında TÜİK tarafından bir ay öncesine ait enflasyon verileri açıklaması yapılıyor. Mart ayı enflasyon verileri ise 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Mart ayı ile alakalı olarak piyasa katılımcıları anketine yayınladı. Mart ayında %3,17 olarak açıklanan beklenti, %3,43'e çıkartıldı. Yapılan tahminlerde 5 aylık enflasyonun %22,67 olacağı açıklanmış bulunurken bu oran emekli ve memur için taban zam oranı olarak şekillenecek. 2024 ara zammı Temmuz ayında yapılacak iken emekli maaşı da şimdiden %11,53'lük zam hak kazanılmış bulunuyor. Bu zam oranı TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon verisini akabinde şekilleniyor.

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