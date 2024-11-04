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Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Bu sabah 10.00’da açıklaması yapılacak olan TÜİK Ekim ayı enflasyon açıklamalarını emekli olduğu kadar çalışan ve memur da yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 00:14
Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan emekli maaş zammı ile alakalı açıklamaları ve hesaplamaları yakından takip ederken, en çok etkisi olan TÜİK aylık enflasyon açıklamaları da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hal bu iken her ayın başında açıklanan bir önceki ayın enflasyon rakamı, zam oranına bir adım daha yaklaşılmasına olanak sağlıyor. Bu sabah 10.00’da açıklaması yapılacak olan TÜİK Ekim ayı enflasyon açıklamalarını emekli olduğu kadar çalışan ve memur da yakından takip ediyor.  

Aynı zamanda konut kiraları ve market fiyatları konusunda da etkilerinin olacağı tahmin edilen Ekim enflasyon oranı açıklaması saat 10.00’da yapılacak. Bu kapsamda çeşitli ekonomi kuruluşlarını tahminleri de sunulmaya devam ediyor.  

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLAMASI 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10.00'da ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, işçilerin, memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlarda belirleyici olacak. Öte yandan bir çok gider konusunda da ön faktör olarak kabul edileceği biliniyor.  

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

4 AYLK ENFLASYON AÇIKLAMASI 

Yukarıda bahsi geçen tarihte yapılacak olan açıklama ile birlikte 4 aylık zam farkı da ortaya çıkacak. Yıl başında yapılacak olan maaş zamlarında bu sayede 4 aylık veri kesinleşecek iken, geriye kalan 2 aylık veri açıklaması akabinde, maaş zamlarına enflasyonun katkısı ortaya çıkmış olacak.  

4 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ 

Çeşitli kuruluşların yaptığı enflasyon anketleri, Ekim ayı oranları konusunda fikirler vermeye devam ediyor. AA Finans'ın anketine göre, ekim ayı enflasyonu yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 47,98 olacak. Foreks Haber'in anketi ise ekim ayı için yüzde 4,28, yıllık için ise yüzde 62,52 gibi daha yüksek bir enflasyon tahmininde bulunuyor.  

KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ DE DİKKAT KESİLECEK 

Kira artış sınırının ortadan kalkması akabinde, zamlar enflasyona göre şekillenmesinden mütevellit, enflasyon rakamları, ev sahipleri ve kiracılar tarafından da yakın takip edilirken, milyonlarca kişi, saat 10.00’da yapılacak olan açıklamaya gözü çevrili bekliyor.  

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