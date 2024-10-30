Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Son yıllarda emeklilikleri yakından ilgilendiren bir çok desteğe ek olarak yeni muafiyetler de açıklanmaya devam ediyor. Emekli olmak isteyen vatandaş erken emeklilik imkanlarını yakından araştırırken, emekli olanlar da kendisine sağlanan ek hakları takip ediyor. Bir süredir devam eden emekliye muafiyet hakları arasında vergi muafiyeti de bulunuyor. Evi olan emekliye belirli şartları taşıması durumunda bir çok muafiyet hakkı sağlanırken, emlak vergisi muafiyeti ile birlikte 5 yıl geriye dönük ödemeler de alınabiliyor.

EMEKLİYE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Emekli maaşı alan kişilere yönelik emlak vergisi muafiyeti ile birlikte geçmişe dönük ödemelerin geri alınması imkanı emekliyi sevindirirken, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan emeklilerin yanı sıra, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bu muafiyetten yararlanabiliyor.2022 senesinde alınan kararlar gereğince yıllık 150.000 TL gelir eşini aşan kişilerin bu muafiyetten faydalanamayacağı şeklinde yeni kural da eklenmiş bulunuyor.

EMLAK MUAFİYETİ BAŞVURUSU

Emlak vergisi muafiyetini kullanmak isteyen emeklilerin, bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekliliği mevcut. Öte yandan işlemler e-devlet üzerinden de takip edilebiliyor. Başvuru sırasında "Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form"un doldurulup teslim edilmesi istenmekte iken bu emlak muafiyeti, emeklilik yılından sonraki yıldan itibaren geçerli oluyor. Mesela 2023 yılında emekli olan kişi, 2024 senesinde emlak muafiyetinden faydalanabiliyor.

MUAFİYETLERDE GERİ ÖDEME HAKLARI

Muafiyet hakkından yararlanmalarına rağmen emlak vergisi ödemiş olan emekliler, beş yıllık zaman aşımı süresi içinde belediyeye gerekli belgelerle başvurarak ödettikleri parayı geri alabilmekte. Özellikle de 5 sene geriye dönük ödeme alma konusu da emeklinin cebine artı ödeme girmesini sağlamakta.

YAZLIK VE HİSSELİ KONUTLARDA EMLAK MUAFİYETİ

Emlak vergisi muafiyeti, yalnızca sürekli ikamet edilen tek konut için geçerli olacağı ifade edilmiş bulunuyor. Yazlık evler veya hisseli konutlar için kurallar farklılık göstermekte iken Hisseli konut sahipleri, yalnızca kendi hissesi oranında muafiyet hakkına sahip olabiliyor. Öte yandan mirasla kalan başka konutlar muafiyet kapsamına girmiyor. Tek konutunu kiraya veren emekli, vergi muafiyetinden faydalansa da kira gelir vergisi ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Her yıl iki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri, Kasım ayında gerçekleştirilecek.



