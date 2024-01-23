Emekliler yılında SSK ve Bağkur Emeklilerine zam müjdesi

Çalışma Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2024’te yüzde 49,25 zam alacağını duyurdu. Bu yıl emeklilere birçok müjde verileceğini söyledi.

Emekliler yılında SSK ve Bağkur Emeklilerine zam müjdesi
Yayın Tarihi:

SSK ve Bağkur Emeklilerine Yüzde 49,25 Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024’teki zam oranının yüzde 49,25 olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü Emekliler Yılı ilan ettiğini hatırlattı. Işıkhan, “Bu yıl emeklilerimiz için ekonomik, sosyal, kültürel birçok çalışma ve müjde hayata geçireceğiz. Bunlardan birini de bugün sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Emekliler yılında SSK ve Bağkur Emeklilerine zam müjdesi

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına Ocak 2024’te yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Işıkhan, “Bu zamla birlikte bu yıl tüm emeklilerimiz aynı oranda artış almış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerimize yapılacak ek zamdan kaynaklanan farklar, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde hesaplarına yatırılacak” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, emeklilerin haklarını korumak ve refahlarını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öne Çıkanlar
Kalp sağlığını arşa çıkaran sebze! Bu renkteyse kalbi zırh gibi koruyor Kalp sağlığını arşa çıkaran sebze! Bu renkteyse kalbi zırh gibi koruyor
Kuru kuru altın biriktirmek yetmez! Gram altının kazancını katlayan formül! Kuru kuru altın biriktirmek yetmez! Gram altının kazancını katlayan formül!
PS5 Oyunları Depolama Alanınızı Tüketiyor mu? İşte Alan Açmanın Yolları PS5 Oyunları Depolama Alanınızı Tüketiyor mu? İşte Alan Açmanın Yolları
Çok Okunanlar
Yapı Kredi'den promosyonun feriştahı geldi! Ocak bitmeden 29.000 TL ödenecek Yapı Kredi'den promosyonun feriştahı geldi! Ocak bitmeden 29.000 TL ödenecek Cuma günü hesaplara 8.000 TL ödenecek! Hemen gidip IBAN'dan çekilecek Cuma günü hesaplara 8.000 TL ödenecek! Hemen gidip IBAN'dan çekilecek Yapı Kredi emekliyi davet ediyor! İşte emekli promosyonuna ek kampanya fırsatı Yapı Kredi emekliyi davet ediyor! İşte emekli promosyonuna ek kampanya fırsatı Resmi Gazete'de yeni destek onayı! 2024 senesi boyunca aylık 4 bin 692 Lira ödenecek Resmi Gazete'de yeni destek onayı! 2024 senesi boyunca aylık 4 bin 692 Lira ödenecek 2 çocuk sahibi çalışana Şubat'ta 33 bin 700 lira maaş verilecek! Toplu Sözleşmenin altı çizildi 2 çocuk sahibi çalışana Şubat'ta 33 bin 700 lira maaş verilecek! Toplu Sözleşmenin altı çizildi 31 Ocak'a kadar yaşınız oranında geri ödeme! Yapı Kredi yapılmayanı yaptı! 31 Ocak'a kadar yaşınız oranında geri ödeme! Yapı Kredi yapılmayanı yaptı!