Emekliler yılında SSK ve Bağkur Emeklilerine zam müjdesi

SSK ve Bağkur Emeklilerine Yüzde 49,25 Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024’teki zam oranının yüzde 49,25 olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü Emekliler Yılı ilan ettiğini hatırlattı. Işıkhan, “Bu yıl emeklilerimiz için ekonomik, sosyal, kültürel birçok çalışma ve müjde hayata geçireceğiz. Bunlardan birini de bugün sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına Ocak 2024’te yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Işıkhan, “Bu zamla birlikte bu yıl tüm emeklilerimiz aynı oranda artış almış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerimize yapılacak ek zamdan kaynaklanan farklar, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde hesaplarına yatırılacak” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, emeklilerin haklarını korumak ve refahlarını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.