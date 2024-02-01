Emeklilere 20.000 TL ödeme sürprizi! Ünlü isim tarih vererek duyurdu

Emeklilerin yüzünü güldüren zam haberi geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 49,25'lik bir artış yapıldı. Detayları öğrenmek için milyonlarca emekli merakla beklerken, Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'deki canlı yayında şaşırtıcı açıklamalara imza attı.

Hükümete olan sıkı bağlarıyla tanınan gazeteci Cem Küçük, son canlı yayınında gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Küçük, SSK ve Bağkur emeklilerine müjdeli bir haber vererek, 20 Bin TL'lik destek müjdesini duyurdu. Bu çarpıcı açıklamalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ocak ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanan yüzde 49,25'lik zam, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Detayları öğrenmek adına büyük bir ilgiyle takip edilen bu gelişmeler, Gazeteci Cem Küçük'ün TGRT Haber'deki canlı yayınında ortaya koyduğu çarpıcı açıklamalarla daha da ilgi çekici hale geldi. Emekliler, bu önemli karar sonrasında zam farklarının ne zaman yatacağını merakla beklemeye başladı. Küçük'ün açıklamaları, emekliler arasında heyecan ve beklentiyi artırdı, detaylar yakından takip edilmeye devam ediyor.

CEM KÜÇÜK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerle ilgili önemli bir açıklama yaparak, "Emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağladık" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan'ın bu açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Cem Küçük, milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren bu gelişmeyi aktardı.

Küçük, "Hep bekleyin dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine adalet sağlanması için yüzde 49.25’e çıkardı. Çok çırpındık ama şükür adalet sağlandı. Bu yeni zam kararı Meclis'te torba yasaya eklenecek. Bu bin liranın emekliyi zengin edecek hali yok. Fakat en azından memur maaşları ile SSK-Bağkur zam oranı eşitlendi diyebileceğiz" şeklinde konuştu. Küçük, emeklilerin mali durumlarına olumlu bir katkı sağlayacak bu gelişmeyi memnuniyetle değerlendirdi.

''GEREKEN MÜDAHELE YAPILDI!"

Gereken müdahalenin yapıldığını belirten Küçük, "Seçimlere etki eder etmez o ayrı. Fakat Erdoğan bu zammı vermese idi hakikaten Anadolu'da oylarda ciddi bir tepki görecekti sandıkta. Erdoğan bunu gördü. Ve buna müdahale ederek gerekeni yaptı." dedi. Küçük, bu tespitiyle politik arenada yaşanan gelişmelerin seçmen üzerindeki etkisine dikkat çekti.

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, emeklilerle ilgili canlı yayında, "Özel bankalar her yıl promosyon yarışına giriyor. Devlet bankaları ile özel bankalar arasında farklar bulunuyor. Yaklaşık 20 bin liraya kadar rakamlar söz konusu. Geçmiş yıllarda devlet bankaları yaklaşık 5 bin lira civarında promosyon verirken özel bankalar 15 bin ila 20 bin lira arasında promosyon sunuyor. Bazı vatandaşların bankalarla 3 yıllık anlaşmaları olduğunu belirtelim." şeklinde ek bilgiler vererek, emeklilerin finansal konulardaki seçeneklerine odaklandı.



