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Emeklilere maaşına göre ödeme için son 1 gün! 15.000 TL destek sağlanıyor

Hayat koşulları emeklinin maaşının cebine girmeden çıkmasına mahal verdiği şu günlerde, emekli kendisinin hak sahibi olabileceği ekstra ödemeleri takip ediyor

Yayın Tarihi: 29.04.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:06
Emeklilere maaşına göre ödeme için son 1 gün! 15.000 TL destek sağlanıyor

Hayat koşulları emeklinin maaşının cebine girmeden çıkmasına mahal verdiği şu günlerde, emekli kendisinin hak sahibi olabileceği ekstra ödemeleri takip ediyor. Bu noktada devreye ilk sırada emekli promosyonları girerken, maaş kadar emekli promosyonu ödemeleri emeklinin ihtiyacını karşılaması konusunda öncülük ediyor. Kamu bankalarından sonra devlet bankaları da emekli promosyonları revizesine giderken, tutarlar konusunda son gün uyarıları da bankalar tarafından yapılmaya başlıyor.

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GARANTİ BANKASI PROMOSYONU

28 Mart'ta başlayan zamlı emekli promosyon güncellemeleri 30 Nisan itibari ile son bulacak iken, emekliye son 1 gün uyarıları yapıldı. Garanti BBVA'da emekli promosyonu konusunda 30 Nisan uyarsını yaptı. Varılan karar doğrultusunda emekli promosyonu tutarlarını güncelleyen banka 15 bin liraya varan ödeme yapacağını açıklamıştı. Emekli müşteri kapma yarışında kazanan olan Garanti BBVA emekli promosyonu kampanyasının 30 Nisan'da sona ereceğini belirtti.

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Emekli maaşı tutarına göre değişiklik gösteren Garanti Bankası emekli promosyonu 6.250 TL ile- 15.000 TL arasında ödeniyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşımak isteyen emeklinin kampanyadan faydalanabilmesi için elini çabuk tutması gerekiyor. Bu kampanyadan yararlanmak için son bir gün kaldı. Emekli maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyarak 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmayın!

Emekli promosyonuna ek olarak bir çok ek avantaj açıklaması yapan banka, EYT'li olup prim borcu olanlar, EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak EYT'li ola bilineceğini belirtmiş bulunuyor. Öte yandan emekliye özel fatura talimatı kampanyası, kredi kartına alışverişe geri ödeme kampanyası gibi kampanyalar da maaşını taşıyan emekliyi bekliyor.

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