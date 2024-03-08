Emeklilere onay geldi! 20.000 TL'lik flaş ödeme o tarihlerde IBAN'a yatacak

Emeklilere yönelik ek ödeme kararı sonunda yürürlüğe girdi. Zorlu ekonomik koşullar altında hayatlarını sürdüren emekliler için yapılan düzenleme ile 20 bin TL nakit destek sağlanacak. Bankalar, emekli vatandaşlara düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak mali destek sağlayacak. İşte detaylar…

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerin alım gücü azalırken, artan masraflarla başa çıkmak zorlaşıyor. Bu kapsamda, emeklilere destek olmak amacıyla ek ödeme kararı alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) politikalarına göre, bankalar emeklilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyalarını başlattı. Emeklilere anında onaylanan 20 bin TL nakit destek, düşük faiz ve esnek ödeme seçenekleriyle sunuluyor. Peki, emekliye özel kredi veren bankalar hangileri? İşte detaylar…

Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası:

Meclis kararıyla birlikte BDDK politikaları doğrultusunda, bankalar emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyalarını hayata geçirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyelerine yönelik olarak tasarlanan kampanyada bankalar, en az 20 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde onaylıyor. Emekliler, ihtiyaçlarına uygun tutarda kredi kullanabilirken, ödeme planlarında sunulan esnek seçenekler sayesinde nakit desteğini daha avantajlı bir hale getirebiliyor.





Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar:

Emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası ilk olarak Halkbank tarafından başlatıldı. Diğer kamu bankaları Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası da emeklilere cazip faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenirken, emeklilere minimum 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı tanıyan bankalar, diğer kredi seçeneklerine göre avantajlı koşullar sunuyor.

Garanti BBVA Emekli İhtiyaç Kredisi:

Garanti BBVA, emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Faiz oranını yüzde 4,11'den 3,72'ye çeken banka, 10 bin TL çekmek isteyen emeklilere 36 ay vadeli aylık 591,57 TL ödeme imkanı sağlıyor. 12 ay vadeli seçenekte ise aylık ödeme miktarı 1.150,18 TL olup, toplam geri ödeme tutarı 21.357,75 TL'ye ulaşıyor.

Yapı Kredi Emekli Kredisi:

Yapı Kredi, emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasında 25 bin TL'ye 12 ay vadeli seçenekte aylık 3.062,05 TL ödeme sunuyor. 70 bin TL çekmek isteyen emekliler için ise aylık 8.156,86 TL'lik ödeme seçeneğiyle toplam geri ödeme tutarı 97.882,29 TL olarak belirleniyor.





Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi:

Halkbank, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kampanyasıyla 4A, 4B ve 4C sigorta türünden emekli olan vatandaşlara 50 bin TL kredi imkanı sunuyor. Emekliler, 36 ay vadeli 50 bin TL kredi çekmeleri durumunda aylık 3.043,88 TL ödeme yaparak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Emeklilere sunulan bu özel kredi kampanyaları, mali sıkıntılarla başa çıkmak isteyen emeklilere önemli bir destek sağlıyor. Bu kapsamda emekliler, kredi seçenekleri arasından kendilerine en uygun olanı seçerek acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bankaların sunduğu avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşulları, emeklilere rahat bir nefes aldırıyor.