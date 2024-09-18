Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

Acil nakit ihtiyacı gün gün artmaya devam ediyor. Yastık altında yatırımı bulunmayan, eş ve dosttan borç isteyemeyen ve acil ödemesi ya da harcaması bulunan emekli, bir tek emekli maaşı ile adım atamayacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Hal bu iken emekli kendisine sunulan ek ödemeleri yakından takip ederken, PTT, özel olarak tasarladığı kefilsiz ve şartsız emekli kredisiyle emeklinin acil ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Kredi faizlerinin politika faizi artırımı ile geçtiğimiz seneye nazaran kat be kat yükseldiği şu günlerde, geri ödeme planları alt üst olmaya devam ediyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri emekli, çalışan fark etmeksizin cepleri yorarken, PTT tarafından yapılan açıklama kapsamında emeklilerin bazı şartlara uyması durumunda düşük faizli emekli kredisi verileceği belirtilmiş bulunuyor. PTT emekliye özel olarak kefilsiz ve şartsız olarak 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT tarafından maaşlarını taşıyan emekliye özel olarak 100.000 TL'ye kadar ek ödeme düşük faiz imkanları ile sağlanacak. Özellikle emekli maaşını PTT'ye taşıyan kişiler için düzenlenen bu özel kredinin faiz oranları %3,19’dan başlıyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

PTT emekli kredisinden faydalanmak da kolaylığı ile tercih ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT şubelerinden, herhangi bir evrak karmaşası olmadan, hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurusu yapılabiliyor. Onay işlemini geçen başvurularda ise kredi ödemeleri anında hesaplara aktarılıyor.

EMEKLİYE ESNEK ÖDEMELİ PTT KREDİSİ

Emekliye özel olarak sağlanan bu kredi desteğinde geri ödemeler, düşük faiz imkanı ile sağlanabilmekte iken, bu ödemelerde esneklik de dikkat çekiyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ AVANTAJLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Emekliler, 36 aya kadar vade seçeneği ile mevcut kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte iken, Aktifbank işbirliği ile düzenlenen bu kampanya ile alakalı bilgilendirme paylaşımı da yapılmış bulunuyor. Yapılan hesaplamada 10.000 TL kredi tutarına 36 Ay vade ile ayda 539,68 TL ödeyerek sahip olacaksınız