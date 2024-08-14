Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı akabinde bankalar tarafından sağlanan emekli promosyonlarının artıp artmayacağı şaibesi devam ederken, promosyona ek olarak sağlanan kampanyalar da bankanın tercih edilebilirliğini arttırabiliyor. Bu kapsamda bankalar ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Özellikle de açlık sınırının atında kalan emekli, kendisine sunulan fırsatları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası da emekliye özel olarak bir çok imkan sağlıyor. Hazırlanan emekli paketinde emekliye özel olarak bir çok kampanyanın bir arada olduğu belirtilmiş bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası, ilk kez emekli maaşı alacak müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada emekli maaşını kendisinden alacak olanlara özel olarak yeni bir sundukları belirtilirken, bu kapsamda bir çok avantaj tek bir pakette toplanmış bulunuyor.

• Vadeli Mevduat Hesabında Özel Faiz Oranları: Emekli maaşını Ziraat'ten alan emekliye özel yüksek faiz oranları sağlanacağı belirtildi.

• Ücretsiz HGS Etiketi: İlk maaşını bankadan alan emekliye özel olarak ömür boyunca ücretsiz HGS etiketi sağlanacak.

• İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti: Emekliye özel olarak kiralık kasa hizmetleri normal fiyatlardan yüzde 25 indirimli olarak sağlanacak.

• Ücretsiz Dijital İşlemler: Havale, EFT ve FAST işlemler bu emeklilere ücretsiz olarak sağlanacak

• Bankkart 360 İle Ek Gelir: Bankkart 360 özelliği sayesinde, emekli tüm bankacılık işlemlerinde geri ödeme fırsatına sahip olacak.

• Emekli Maaşına Promosyon: Emekli maaşınızı Ziraat'ten alacak olan emekliye, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak.

• Ziraat'in Emekliye Özel Kredi Paketleri: Banka tarafından yapılan açıklamada emekliye özel olarak faizleri belirlenmiş kredi kampanyaları sağlanacak. Bu sayede konut, taşıt veya tüketici kredisi ihtiyaçlarına kolaylıkla karşılık verilecek.