Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı akabinde bankalar tarafından sağlanan promosyona ek ödemeler merak ediliyor

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:36
Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı akabinde bankalar tarafından sağlanan emekli promosyonlarının artıp artmayacağı şaibesi devam ederken, promosyona ek olarak sağlanan kampanyalar da bankanın tercih edilebilirliğini arttırabiliyor. Bu kapsamda bankalar ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Özellikle de açlık sınırının atında kalan emekli, kendisine sunulan fırsatları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası da emekliye özel olarak bir çok imkan sağlıyor. Hazırlanan emekli paketinde emekliye özel olarak bir çok kampanyanın bir arada olduğu belirtilmiş bulunuyor.  

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI 

Ziraat Bankası, ilk kez emekli maaşı alacak müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada emekli maaşını kendisinden alacak olanlara özel olarak yeni bir sundukları belirtilirken, bu kapsamda bir çok avantaj tek bir pakette toplanmış bulunuyor.  

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Vadeli Mevduat Hesabında Özel Faiz Oranları: Emekli maaşını  Ziraat'ten alan emekliye özel yüksek faiz oranları sağlanacağı belirtildi.  

Ücretsiz HGS Etiketi: İlk maaşını bankadan alan emekliye özel olarak ömür boyunca ücretsiz HGS etiketi sağlanacak.  

İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti: Emekliye özel olarak kiralık kasa hizmetleri normal fiyatlardan yüzde 25 indirimli olarak sağlanacak. 

Ücretsiz Dijital İşlemler: Havale, EFT ve FAST işlemler bu emeklilere ücretsiz olarak sağlanacak 

Bankkart 360 İle Ek Gelir: Bankkart 360 özelliği sayesinde, emekli tüm bankacılık işlemlerinde geri ödeme fırsatına sahip olacak.  

Emekli Maaşına Promosyon: Emekli maaşınızı Ziraat'ten alacak olan emekliye, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. 

Ziraat'in Emekliye Özel Kredi Paketleri: Banka tarafından yapılan açıklamada emekliye özel olarak faizleri belirlenmiş kredi kampanyaları sağlanacak. Bu sayede konut, taşıt veya tüketici kredisi ihtiyaçlarına kolaylıkla karşılık verilecek.  

 

 

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!