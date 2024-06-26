Emeklilere sil baştan müjdeler: Maaş zammı, indirim, faizsiz kredi, ulaşım, kira desteği geliyor

Emeklinin şu sıralar en merak ettiği konulardan biri emekli zammı olarak biliniyor. Temmuz ayında sağlanacak olan emekli zammı ile alakalı son günlere girilmiş iken Yaklaşık bir hafta sonra TÜİK tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında detaylar görüşülmeye başlanacak. Emekli maaşlarına güçlü oranda zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Hükümet tarafından emekli maaşlarına Temmuz ayı maaşlarında uygulanmak üzere güçlü bir zam yapılacağı iddia ediliyor. Beklentiler emekli maaş zammının %30 35 civarını gösterirken TÜİK açıklamaları sonrasında enflasyon zammının %25 civarında arttıracağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 12.000 TL'nin üzerinde seyredecek iken Temmuz ayında emekliye yapılacak olan bu zam ile birlikte birçok alanda ekonomik destek ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.





Ulaşım, fatura, kira desteği

Emekliye Geçtiğimiz ay açıklanan bir müjde de TCDD hatlarında bir sene boyunca indirimli seyahat imkanı sunulmuştu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşları misafirhanelerini emekli için açarken bütün Sosyal Tesislerinde %15 ek indirim avantajı imzalanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan PTT Kargo indiriminde ise bir ayda 5 adet Kargo gönderimine %20 indirim fırsatı sunuldu. Öte yandan yerli ödeme sistemi trol karta sahip olan emekliler özel fiyat avantajı ile harcama yapabilecek.





Emekliye bedava tatil fırsatı

Yaz mevsimi sıcaklığını hissettirmeyi devam ediyor. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda emeklilere her sene 30 gün ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. Emekliye sunulan bu fırsatın konforlu tatil imkanı sunması adına önemli bir Destek olacağı tahmin ediliyor.

Resmi gazete de onaylandı

Emekliye daha birçok kategoride indirim sağlanacağı ve bankalar tarafından da birçok kampanyanın başlatılacağı belirtilmiş olanı var. Resmi Gazete de yer alan düzenlemelerden emekli maaşı alanlar ile birlikte ölüm maaşı alan, dul ve yetim aylığı alan kişilerde faydalanacak. Emeklinin Hayat standartlarını arttıracak olan bu indirim fırsatları kendilerine keyifli ve huzurlu bir yaşam sürdürme imkanı sunacak