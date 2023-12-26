Emeklilere yılbaşı hediyesi gibi ödeme! Maaşa dokunmayın, maaşa ek verilecek!

Milyonlarca emekliye yeni yıl öncesi müjdeli haber. Ocak ayındaki maaş artışına ek olarak emeklilere bir maaş tutarında sürpriz ödeme daha yapılacak.

Emeklilere yılbaşı hediyesi gibi ödeme! Maaşa dokunmayın, maaşa ek verilecek!
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Milyonlarca emekli için yeni yıl öncesinde olumlu bir gelişme yaşandı. Ocak ayındaki maaş artışına ek olarak emeklilere bir maaş daha ödeme yapılacak. Galanti BBVA'nın başlattığı kampanyayla emeklilere fayda sağlayacak bu ek ikramiye, maddi sıkıntılarına yeni bir soluk getirecek.

Emeklilere özel kampanyanın amacı milyonlarca kişiye maddi destek sağlamanın yanı sıra bankanın müşteri portföyünü genişletmek. Emeklilere özel kampanyada emekli maaşını Garanti BBVA'ya devreden vatandaşlara 1 maaş ikramiyesi ödenerek küçük bir kolaylık sağlanacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihlerinin arasında Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip ilk kez Garanti BBVA müşterisi olan emekliler, maaşlarına göre değişen ek promosyon tutarları alacak. Bu fırsat, özellikle Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden emeklilik transfer talimatı vererek bonus kredi kartı veya para bonus kredi kartı başvurusunda bulunan emeklilere fayda sağlıyor.

Emeklilere yılbaşı hediyesi gibi ödeme

PROMOSYON AVANTAJI

Emekli maaşı tutarının 7.500 ile 10.000 TL arasında olması durumunda 7.750 TL, maaşın 10.000 TL ve üzerinde olması durumunda ise 7.500 TL nakit desteği sağlanacak. Başvurunun kabul edilmesinin ardından emekliye başlangıç ​​maaşı toplu olarak ödenecek. Ancak Garanti BBVA'dan emekli maaşı alanlar, kredi kartına yaptıkları 500 TL harcamalarında 7.500 TL'ye kadar nakit desteği ve 1.000 TL ikramiye alma imkanına sahip oluyor.

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