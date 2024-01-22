Müjdeyi kaçıranlara son duyuru! 10 gün kaldı Başvurmayan 20.000 TL'yi kaçırır

Bankacılık sisteminin en köklü bankalarından olan ve tarihin ilk özel bankası olarak bilinen Türkiye İş Bankası müşterilerine özel sunduğu kampanyaları ile tercih sebebi oluyor. Bankalar müşteri portföyünü yükseltmek amacı ile bir çok kampanya düzenliyor. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar, vatandaşın acil nakit ihtiyacını karşılamakta ve geri ödemesi için de artı avantajlar sağlayabilmektedir. Bu avantajlı kampanyalar ile alakalı ay ay güncellemeler de sunulmaktadır. İş Bankası'nın yıl sonu itibari ile biten ve yeni yılda tekrardan başlatılan avantajlı kampanyası sadece yeni müşteri olacak bireyi ilgilendiriyor. Banka tarafından sunulan kampanya da yeni müşterilere geri ödemesi faizsiz olarak 20.000 TL ödeme yapılacak.

31 Ocak'ta son bulacak kampanyadan bu hafta başvurup, kredi kartı başvurusu yapan bireyin faydalanabileceği açıklanmış bulunurken, yeni müşteri olan bireyin kredi kartı limitince nakit avans çekebileceği açıklanmış bulunuyor.





İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

İş Bankası tarafından başlatılan kampanyada 20000 TL'ye varan faizsiz kredi imkanı yeni müşterileri ilgilendirmekte. Öte yandan müşteri olma sürecinin de mobil üzerinden tamamlanması şartı mevcut. İşCep uygulamasındaki ‘Müşteri Olmak İstiyorum’ sekmesi üzerinden müşteri olup, kredi kartı başvurusu yapan ve onaylanan her müşteri, kredi kartı limiti oranında faizsiz avans kullanabilecek.

2 ay ila 6 ay arasında geri ödeme imkanı sunulan faizsiz nakit avans kampanyasında 300 TL'den 20000 TL'ye kadar kullanılabilinecek. İşCep ve Maximum Mobil üzerinden sağlanacak olan bu avans fırsatı için son başvuru tarihi bu hafta sonu olacak iken, kredi kartı başvurusu yapılması sonrasında onay alması ve kartın ele ulaşmasının da yaklaşık 4 5 gün sürebileceği açıklaması da yapılmış bulunuyor

2024 yılında da ihtiyacı olan bireyin yanında olduğunu ispatlayan ülkenin en köklü bankası İş Bankası 20.000 TL faizsiz nakit avans kampanyası için son 10 gün hızlı olmanız gerekiyor.