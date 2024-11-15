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Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Emekli olacaklara ve emeklilere yönelik olarak başlatılan reform hareketlerine yenileri eklenmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:42
Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Emekli olacaklara ve emeklilere yönelik olarak başlatılan reform hareketlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Özellikle de emeklinin maaşını arttıracak formüller ile birlikte emekli olacaklarda prim gün sayısının düşürülmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. Sosyal güvenlik alanında yapılacak düzenlemeler,  gerek emekli gerek se emeklilik hayali kuran vatandaş tarafından yakından araştırılıyor. SSK ve Bağkur'lu çalışanları ilgilendiren "7 yıl kuralı" ile alakalı uzmanların hesaplamaları ve uyarıları da dikkatle takip ediliyor. İşte, emeklilik ile alakalı yaşanan son gelişmeler...  

Emeklilik konusu ile alakalı uyardığı konular ile gündemde olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı son açıklamasında 7 yıl kuralına dikkat çekti. 30 Nisan 2008 öncesi sigortalı olan herkesin etkilendiği bu kural, son 7 yılda bildirimde bulunan hizmet sürelerinin dikkate alındığı bir sistem olarak gündeme çıkarken, SSK’lıların bu konu hakkında dikkatli olmaması durumunda mustarip kalabileceği konusuna değinilmiş bulunuluyor.  

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Uzun yıllar SSK’lı olarak çalışan bir birey, birkaç yıl Bağkur’a geçtiğinde emeklilik işlemleri başladığı zaman bir kaç zorlukla başbaşa kalabiliyor. SGK, son 7 yıl boyunca en fazla hangi statüde hizmet düzenlendiğine bakarak emeklilik şartlarını belirlerken, eğer gönüllü olarak Bağkur’a geçilmesi durumunda prim gün sayısı 9000 gün olması gerekebilirken, SSK için bu sayı 7000 gün yeterli oluyor.  

EMEKLİLİK HAYALİ KURANLARA BORÇLULUK ÇIKABİLİR 

Yıllarca SSK’lı çalışan bazı bireyler, bu kural nedeniyle emeklilik başvurusu sırasında borçlu çıkabilmekte. Uzmanlar, bu durumun en aza indirilmesi için emeklilik öncesi dikkatli bir hesaplama yapılmasını öneriyor. "Emeklilikte son 2520 gün oldukça kritik," diyen Erdursun, her çalışanın bu süre içinde hangi statüden prim yatırdığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

EMEKLİLiKTE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ MEVCUT 

Emeklilikte son 2520 günün geçerli olduğu ve birden fazla statüde prim yatırılanlar için en çok hangi statü üzerinden prim yatırıldığının belirlenmesi gerekliliği mevcut. Eğer son 4 yılda Bağkur’a prim ödenmiş ise 9000 gün şartlarını yerine getirilmesi gerekiyor.  

EMEKLİLİK BAŞVURUSU ÖNCESİNDE TESPİT ÇALIŞMASI YAPILMALI 

Erdursun, "Emeklilik hesaplamaları yapmadan önce, son 2520 gün içinde hangi statüden ne kadar prim ödendiğinin tespit edilmesi gerekiyor," diyerek çalışanları uyardı. Bu kuraldan habersiz olan birçok kişinin, Bağkur şartlarına tabi olabilecekleri için SSK’dan daha yüksek bir emeklilik günü şartıyla karşılaşabileceği belirtildi.  

 

 

 


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