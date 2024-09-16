Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

2024 yılında emekli olacakları ilgilendiren gelişmelerde yeni maaş düzenlemesi, emeklilerin hak kaybı yaşamadan daha adil bir maaş almasını sağlayacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:28
Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Geçtiğimiz haftalarda gündeme çıkan bir gelişmede 2024 yılı ile 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki maaş farkları hesaplanmıştı. Emekli maaşlarında yapılan kesintiler ve sene farkından ötürü oluşan fark konusunda son dakika adımlar atıldı. Atılan yeni adım sayesinde emekli maaşlarındaki adaletsizlikler giderileceği ve herkesin hak ettiği maaşa kavuşacağı belirtildi. 2024 yılında emekli olacakları ilgilendiren gelişmelerde yeni maaş düzenlemesi, emeklilerin hak kaybı yaşamadan daha adil bir maaş almasını sağlayacak.  

EMEKLİLER ARASI MAAŞ FARKLARI KAPANACAK 

2024 yılında emekli olacak sigortalıların maaşlarının, 2025'te emekli olacaklarla kıyaslandığında yüzde 30 daha yüksek alınacağı hesaplanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir düzenleme ile birlikte artık hangi yıl yüksek maaş alacaksa, o yılın güncelleme katsayısına göre maaşı hesaplanacak.  Bir süredir tartışma konusu olan emeklilikte maaş farkı konusu onayı ile birlikte emekli olurken hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu program ise enflasyonun etkisinin azalasıya kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.  

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

EMEKLİ OLACAKLARA ENFLASYON FARKI ETKİSİ  

Bilindiği üzere enflasyon rakamları bir önceki 6 aylık dönemin enflasyon farkına göre hesaplanmakta. 2024 yılında enflasyonun 2023'e göre daha düşük olacağı kesinleşirken, bu durum maaş farklarına neden olacağı tahmin edilmekteydi. Ancak yeni düzenlemeyle bu farkın ortadan kaldırılacağı tahmin ediliyor. Yani 2024 yılında emekli olmaya hak kazanan bir sigortalının dilekçe vermesi durumunda, hangi yılda emekli olursa olsun en yüksek maaş hesaplanacak yıla göre maaşı belirlenecek. 

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYONDAN KORUNACAK 

Uzmanlar, maaş farklarının oluşması ve buna karşılık hükümetin aldığı önlemle alakalı yorumlarını yaparken, söz konusu düzenlemenin 2030 yılına kadar devam edebileceğini belirtti. Öte yandan bu düzenlemenin uzun yıllar boyunca emeklilere olumlu yansıyacağı tahminleri de yapılmış bulunuyor.   

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

SGK’DA EMEKLİ YOĞUNLUĞU AZALACAK 

Söz konusu düzenleme ile birlikte 2025 gelmeden emekli olmak için uğraşanlar artık rahat bir nefes alacak. 2025’e girmemize 3 ay kala beklenen yoğunluğun bu sayede 2025’e taşınması da olası gibi duruyor. SGN’nın yoğun yükünün azalacağı bu uygulama ile birlikte emekli olmak için acele etmeyecek olan çalışan sayesinde  iş gücü kaybı da azalacak.  

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Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

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