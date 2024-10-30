Emeklilikte çığır açan teklif TBMM’ye girdi! O beklenen büyük gün geliyor

Erken emekli olma hayali kadın erkek fark etmeksizin milyonlarca kişinin hayalinde. Ancak prim şartı, gün şartı ve işe başlama tarihi gibi detaylar emekli olmanın önüne geçebiliyor. Ülkemizde emeklilik mevzuatları gereği kimi kişilere erken emeklilik hakkı sağlanırken, meclise sunulan kimi teklifler erken emeklilik hakkında daha da kolaylıklar sağlayabiliyor.

Türkiye'de milyonlarca kadının uzun süredir beklediği erken emeklilik müjdesi ile alakalı gelişmeler sonrasında erken emeklilik konusunda kapıların aralanacağı ifade edildi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir kanun teklifiyle, özellikle anneler için önemli bir adım atılacağı belirtilmiş bulunuyor.

KADINLARA EMEKLİLİKTE ADETA DEVRİM

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre, bu yeni teklif sayesinde kadınlara hizmet borçlanması hakkı daha kolay bir şekilde tanınacağını belirtirken, Özellikle doğum öncesi sigortalı tescili olma şartının kaldırılması, binlerce annenin emeklilik hayallerine kavuşmasını sağlayacağa benziyor.

Karakaş tarafından sunulan değerlendirmede, daha önceki benzer tekliflerin muhalefet partileri tarafından verilmesi sebebiyle yasalaşamadığı belirtilirken, bu kez durumun farklı olduğu vurgulandı. MHP'nin bu konudaki hassasiyeti ve teklifin hükümet tarafından desteklenme olasılığı da kadınların emeklilik beklentilerini arttıracağa benziyor. Karakaş tarafından meclise sunulan teklifin değerlendirmesi şu şekilde sunulmuş bulunuyor: “Bu yeni düzenleme ile birlikte, sadece staj ve çıraklık döneminde sigortalı olan anneler değil, emeklilik hakkına erişemeyen tüm anneler, sigorta başlangıç şartı olmaksızın borçlanma hakkı elde edebilecekler”

TÜM ANNELERE EMEKLİLİK

Yeni yasa teklifiyle birlikte, sadece staj ve çıraklık yapmış olan anneler değil, tüm anneler sigorta başlangıç şartı olmaksızın doğum borçlanması hakkı elde edebilecek. Bu teklifin kabul edilmesi ile birlikte özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kadınların emekliliğe daha erken yaşta kavuşmasına olanak tanıyacak.



