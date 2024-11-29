Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Emekli olma hayali milyonlarca vatandaşı harekete geçirirken, özellikle de yurt dışı borçlanması ile emekli olmak isteyen vatandaşa son dakika uyarılar gelmeye başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik emeklilik borçlanması ile emekli olma hakkı tanınırken, uzman isimler konu ile alakalı olarak uyarılarda bulundu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, gurbetçileri yakından etkileyen yurt dışı borçlanma prim tutarları ile alakalı açıklama yaparken, bu tutarların düşürüldüğü ve kısa süreli devam edeceğini belirtti.

Yurt dışında çalışan ya da Türk vatandaşı olarak doğmuş olup yurtdışında yaşayan vatandaşlar, sosyal güvenlik anlaşması olan veya olmayan ülkelerdeki hizmetlerini Türkiye'de emeklilik hesaplamalarına dahil etmek için bazı yolları izlemesi gerekiyor. Borçlanma olarak sağlanan bu imkan ile alakalı olarak Karakaş, “Elinizi çabuk tutun, bu fırsatı kaçırmayın” uyarısında bulundu.

UYGUN MALİYETLE BORÇLANMA İMKANI AÇIKLANDI

2024 yılı için yurt dışında yaşayan gurbetçilerin borçlanmalar konusunda bir adım önde olduğu ifade edilirken, bugünkü günlük borçlanma maliyeti 300 TL’den başladığı ve en yüksek prim tutarının 2.250 TL olduğu hesaplandı. Karakaş, Türkiye’deki asgari ücretin yükseleceğini ve dolayısıyla 2024 yılına geçişte borçlanma maliyetlerinin artacağını hatırlatırken, gurbetçilerin elini çabuk tutması gerekliliğinden bahsetti.

EMEKLİLİKTE BORÇLANMA UYARISI

Uzman isim Karakaş “Eğer emekliliğiniz yaklaşmışsa, yılbaşından önce borçlanma dilekçenizi vermek için acele edin. Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler, gelecek yıl bu işlemi yapacaklardan 31% daha avantajlı olacak” dedi.

BORÇLANMA İÇİN DOĞRU TARİHİ BELİRLEYİN

Yurt dışı borçlanması yapmak isteyen çalışanın doğru hesaplama yaparak başvurulaerını tamamlaması gerekliliğinden bahseden Karakaş, “Yanlış bir borçlanma tarihi seçerseniz, beklediğiniz maaş yerine çok daha düşük bir rakam alabilirsiniz,” diye uyardı.



