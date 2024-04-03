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Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti

2024 yılı emekli yılı olacağı açıklanması sonrasında emekli, tıpkı memura yapılan seyyanen zam gibi bir beklentiye girmiş ancak Temmuz ayına kadar zam yapılacak bütçenin olmadığı belirtilmişti.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:36
Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti

2024 yılı emekli yılı olacağı açıklanması sonrasında emekli, tıpkı memura yapılan seyyanen zam gibi bir beklentiye girmiş ancak Temmuz ayına kadar zam yapılacak bütçenin olmadığı belirtilmişti. Ocak ayında yüzde 49,25'lik zam ilk etapta emeklinin hoşuna giderken enflasyon rakamlarının artması ile birlikte maaşlar erimeye başlayınca ek talepler de artmaya başlamıştı. Temmuz öncesinde herhangi bir yapılmayacağı kesinleşmiş iken emeklinin gözü 3 ay sonra yapılacak olan zam oranına çevrili bekliyor. Emekliye Temmuz zammı ile alakalı bir çok hesaplama uzmanlar tarafından sunulmaya devam ediyor.

SSK ve Bağ kurları yakından ilgilendiren 2024 yılı Temmuz ayı zam oranı ve yeni maaş hesaplamaları merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Işıkhan tarafından verilen müjdede Temmuz ayı zammının en üst seviyede hesaplanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Temmuz ayı zammı daha büyük bir merakla beklenmeye başladı. Uzmanların hesaplamalarında en düşük emekli maaşının 15.000 TL olacağı tahminleri sunulmaya devam ederken Uzmanlar tarafındanda en düşük emekli maaşı ile birlikte zam oranları da belirtilmeye başlamış bulunuyor.

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Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yapılan düzenlemeler emekliler tarafından merakla araştırılıyor. Enflasyon zammı emeklinin sadece artan masraflar karşısında ezilmemesine olanak tanırken enflasyon zammına eklenecek olan refah Payı zammı da alım gücünü arttırıyor. 2024 yılı ekonomik koşulları gereğince yaşam standardı düşen emekli Temmuz ayı zammının yüksek oranda açıklanmasını talep ediyor. Peki uzmanların hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 15.000 TL olacak mı?

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EMEKLİYE TEMMUZ’DA BÜYÜK ZAM

SSK Bağ-kur emeklileriyle birlikte 4C emeklileri de Temmuz 2024'te zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında emekli maaş zammı ile alakalı spekülasyonlar artmaya devam ederken birçok ekonomi uzmanı 2024 Temmuz zamları ile alakalı hesaplarını sunmaya başlamış bulunuyor. Yapılan hesaplamalarda zam oranının %35 ile 40 arasında şekilleneceği tahminleri yapılırken en düşük emekli maaşını bu hesaplama ile birlikte 13.500 TL ile 15.000 TL aralığında yer alacağı tahmin ediliyor. Ocak ve Şubat enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında bugün Mart enflasyon oranı da açıklanmış bulunurken, maaş zamlarının şekillenmesini sağlayan 3 verinin açıklanması ile birlikte emekli maaşlarını taban zam oranı şekillenecek. Uzmanların açıklamalarında her sene olduğu gibi refah Payı eklentisinin de %10 ile 15 aralığında olacağı tahmin ediliyor

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