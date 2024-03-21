Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Hayat pahalılığı etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle de kirada oturan ve en düşük emekli maaşı alan vatandaş için alım gücü yerlerde seyretmekteyken, hükümet ve belediyeler tarafından yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Emeklilerden yükselen seslerde hükümetten sosyal destek değil de zam istedikleri talepleri iletilirken, bunun Temmuz ayına kadar yapılmayacağı konusunda da açıklamalar yapılmış bulunuyor. Emekli vatandaşa belediyeler tarafından da destek ödemeleri yapılıyor. Bu kimi zaman alışveriş imkanının sunulması olurken kimi zamanda fatura desteği olarak sağlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilerleyen belediyeler destek konusunda bir adım önde seyretmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'de sosyal belediyecilik konusuna büyük önem veriyor

Özellikle de gün gün Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş tarafından yeni destekler duyurulmaya devam ediyor. Öğrencilere, kadınlara bir çok destek açıklaması yapılırkeni, belediye emekliyi de unutmamışa benziyor. Emekliye özel olarak sunulan derstekler arasında fatura desteği dikkat çekiyor.





Seçimlere 10 gün kaldı. Bu kapsamda belediye başkanları göeve gelmeden son kozlarını oynamaya devam ediyor. Seçim manifestoları da seçimler akabinde kazanılması durumunda sağlanacak destekler ve vaatler olarak bilinirken, Alinur Aktaş göreve gelmesi durumunda emekliye özel olarak yeni bir program başlatacaklarını belirtmiş bulunuyor. Başlatılan programda gerek toplu ulaşımda gerekse de su faturalarında yüzde 25 indirim hakkı tanınacağı belirtilmiş bulunuyor.





65 yaş üzeri bireyin zaten ücretsiz toplu ulaşımdan faydalandığını açıklayan Aktaş, yaş sınırı olmadan tüm emeklilere toplu ulaşım indirim inin 1 Nisan itibari ile başlayacağını açıklamış bulunuyor. Öte yandan emeklilerin su faturalarında yapılacak olan yüzde 25 indirim ile de ceplerin fazla zorlanmaması hedefleniyor. Öte yandan emeklilere özel olarak başlatılan programlarda Ramazan ve Kurban Bayramında 1500 TL emekli ikramiyesi ödeme yapacaklarını yapacaklarını belirten Akbaş, tercih edilebilirliğini arttırıyor.