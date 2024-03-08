Emekliye 7 destek ödenecek! Fatura, kira, ulaşım desteklerine bakın daha neler neler gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''2024 yılı emekli yılı olacak'' açıklaması akabinde çalışmalar hız kazanmış bulunuyor. Geçtiğimiz sene de emekli yılı olarak ilan edilmişti. Emekliye Ocak zammı, sonra en düşük emekli maaşı düzenlemesi, EYT Onayı, bayram ikramiyeleri derken, Temmuz ayındaki zam sonrasında Kasım ayında 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi ödemesiyle sene bitmişti. 2024 yılı da emekli için iyi devam edecek dedirten gelişmelerde emekli maaşlarına 2 kere düzenleme yapılmasına karar verilmiş. Emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zam sonrasında mecliste de hummalı bir çalışmanın başlayacağı ön görülüyor. 2024 yılında emekliye yeni destek için çalışmaların başlayacağı açıklanırken, emekliye verilen yeni destek paketi müjdesinin detayları araştırılıyor. Şu an seçimler sebebiyle tatilde olan meclis, Nisan ayında açılacak iken Nisa ayında açılması ile birlikte ilk gündemin bu düzenleme olduğu belirtilmiş bulunuyor.

EMEKLİ DESTEK PAKETİ İÇERİĞİ

PEki emekli destek paketi kapsamında neler var? Nisan ayında meclisin açılması ile birlikte emeklilere sağlanacak olan yeni destekler ile alakalı çalışmalar başlayacak. Oluşturulması beklenen destek paketinin içeriğinde emekliye kira, enerji, Finans ve tatil desteği gibi birçok alanda yeni imkanlar tanınacak.





Bütün bu destekler bir arada toparlanacak olunursa emekliyi bekleyen 7 muhteşem müjdenin verileceği tahmin ediliyor. Özellikle de seçim senesi olmasa sebebiyle yerel hizmetler grekete geçmiş yediden yetmişe destek paketlerini açıklamaya başlamış bulunuyor. Emekliye belediye hizmetlerinde indirim hizmeti sunulması tahmin ediliyor. Bu kapsamda seçimler sonrasında hizmete geçecek olan paket içeriğinde; belediye işlerinde indirimler ve emeklilere su faturalarında indirim, toplu taşıma ve belediye tesisi gibi ayrıcalıkların sunulacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİYE ÖZEL DESTEKLER 2024

Emekliye ulaşım desteği içeriğinde toplu ulaşımda mevcut indirimin yanı sıra uçak ve tren biletleri konusunda da ayrıcalıklar sağlanacak. Artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek adına emekliye özel olarak doğalgaz ve elektrik faturalarına düzenleme getirilecek. Uzun zamandır merakla beklenen emekliye kira yardımı ile alakalı da detaylar yavaş yavaş seçimler akabinde oluşmaya başlayacak





Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan emekliye özel olarak düşük aylıklardan başlayarak belli bir oranda kira yardımı yapılması planlanıyor. Emekliye sağlanacak olan finans desteğinde ise ücretsiz banka hizmetleri, promosyonlarda artış ve düşük faizle kredi avantajlarının sunulacağı tahmin ediliyor. Tatil desteği paketinde ise emekliye kamu kurum tesislerinin açılacağı ve bu tesislerde konaklama ve tatil imkanı sağlayacağı bilgisi verilmiş bulunuyor.

Emekli için maaş zammına ek olarak ödenen refah Payı ile alakalı gelişmeler mevcut. Temmuz 2024'ten önce emekli maaşların arefah payı düzenlemesinin yapılacağı tahmin ediliyor. Emekliler adına hazırlanan bu destek paketinin kapsamının daha da genişleyebileceği konuşuluyor. Bu destek paketinin, emeklinin refah seviyesini yükseltmesi bekleniyor