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Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Emekliye sosyal destek paketi adı altında yer alan bir çok kalemde indirim imkanları açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:32
Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

2024 yılı ortasını geçtiğimiz şu günlerde emekliler yılı kapsamında emekliye özel indirim haberler duyulmaya devam ediyor. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekli, Temmuz ara zammında %24,73 oranında zamma tabi tutulmuştu. Öncesinde seyyanen zam talebi sunan emeklinin bu isteği kabul edilmese de emekli için bir çok destek uygulaması devreye alındı. Emekliye sosyal destek paketi adı altında yer alan bir çok kalemde indirim imkanları açıklanmaya devam ediyor.

Türkiye'de emekli bireyler için hazırlanan programlar ve indirim uygulamalarına son dakika yapılan açıklama kapsamında bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya üzerinden duyurduğu yeni gelişmede, emeklilere sinema salonlarında %30 indirim sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor

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EMEKLİYE SOSYAL DESTEK İNDİRİMİ

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yılın başında yapılan açıklamada 2024 yılın emekli yılı olacağı belirtilmiş ve bu kapsamda bir çok destek uygulamasının sağlanacağı ifade edilmişti. Söz konusu desteklere gün gün yenileri ekleniyor. emekliler için sosyal hayatta daha fazla yer alma fırsatlarını artırmayı hedefleyen birçok uygulama devreye alınırken, son açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması olarak gündeme çıkmış bulunuyor.

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Bakanlıklar emeklinin refahı adına gün gün yeni ortaklık çalışmalarını açıklamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasındaki mutabakatta emekliye özel olarak sağlanacak bu destek ile emeklinin sosyal hayata dahil olacağı tahmin ediliyor. imzalanan protokol akabinde yapılan açıklamada, emekliler emekli kimlik kartlarını ibraz ettikleri takdirde, SİSAY üyesi sinema salonlarında gün boyunca tüm seanslarda %30 indirimli bilet alabilecekleri belirtildi.

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