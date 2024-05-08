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Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

Emekliyi yakından ilgilendiren kampanyalar ile alakalı revizeler gün gün yapılmaya devam ederken, emekli promosyonunun yanında ek olarak sunulan kampanyalar emeklinin ilgi odağına girmeye devam ediyor

Yayın Tarihi: 08.05.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:59
Emekliye bir sene süresince destek! Karar verildi: Artık ücretsiz yapılabilecek

İş Bankası müşterisi olma avantajları açıklanmaya devam ediyor. Emekliyi yakından ilgilendiren kampanyalar ile alakalı revizeler gün gün yapılmaya devam ederken, emekli promosyonunun yanında ek olarak sunulan kampanyalar emeklinin ilgi odağına girmeye devam ediyor. İş Bankası müşterilerini yakından ilgilendiren yeni kampanya kapsamından emekli birey de ilk kez müşteri olması durumunda faydalanabilecek. Emekliler, İş Bankası üzerinden artık EFT ve havale işlemlerini 1 yıl boyunca ÜCRETSİZ gerçekleştirebilecek.

Dijitalliğe geçişin hız kazandığı şu günlerde İş Bankası mobil uygulamasının yayılması adına mobil uygulama üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneği ile müşteri olan vatandaşa özel imkanlar sağlıyor. Bu kampanyalar hem mobil uygulamanın yaygınlaştırılması hem de müşteri portföyünün arttırılması adına önem arz ediyor.

TL

İŞ BANKASI BEDAVA İŞLEM KAMPANYASI

İş Bankası bedava işlem kampanyasından faydalanabilmek için yukarıda bahsi geçen işlemler şeklinde başvurunun tamamlanması ve onay alınması gerekiyor. İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacirlerin faydalanabileceği bedava işlem kampanyasında 211 bin 100 liraya kadar işlemler bedava sağlanıyor. Mesai dışı ve tatil günlerinde yapılan FAST işlemlerinin etkilenmeyeceği kampanya için başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

EFT ve havale işlemleri için artı kesinti ödemesi yapmayacak olan müşteri, bu sayede tasarruf sağlayabilecek iken işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılması da sağlanacak.

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