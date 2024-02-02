Emekliye fatura ödetmeyecek seçim müjdesi! 4A, 4B, 4C'li o faturalardan muaf olacak

Emekli maaşının giderler karşısında yetmediği şu dönemde verilen müjdeler, cepleri bir nebze olsun rahatlatmayı hedefliyor. Hükümet tarafından arttırılan zam oranı akabinde emekli promosyonlaı konusunda da gelişmeler yaşanırken, emekliye belediyelerden de müjdeler gelmeye devam ediyor.

Yerel seçimler gelmek üzere. Her aday kendi gücünün yettiğine vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalarda emekli kesimi yakından ilgilendiren, ek zam ya da destek açıklamaları emeklinin yakın metrajına girmişken, seçim kazanmak adına bu ödemeler ya da desteklerde de artışlar devam ediyor. Emekli için aylık destek ödemeleri konusunda kimi büyükşehir belediyeleri açıklamasını yaparken, yapılan ek ödemelerin yanı sıra ek destekler de açıklanmaya devam ediyor.





BELEDİYE'DEN EMEKLİYE DESTEK

Karabük Belediyesi tarafından da yeni bir destek açıklaması geldi. Özellikle de kış mevsiminde artan faturalardan mütevellit ödeme zorluğu çeken emekliye sağlanan destek kapsamında su faturasından muaf tutulacağı müjdesi verilmiş bulunuyor. Emeklilerden toplu taşıma ücreti ve su faturası alınmayacağını açıklayan Karabük Belediyesi bu programın da hemen devreye alınacağı bilgisini verdi.

Karabük Belediyesi tarafından yapılan açıklama kapsamında emeklinin kullandığı suyun faturalandırılmayacağı müjdesi verilirken, toplu taşımanın da bedava olacağı belirtildi. Bİlindiği üzere çoğu şehirde 65 yaş üzeri bedava yolculuk kaldırılmıştı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından verilen müjde sonrasında belediye meclisinin toplanarak bu kararı onayladığı belirtildi. SGK kapsamında da emekliye bir çok ayrıcalık sağlanıyor. Gün gün ücretsiz hizmetlerine devam eden SGK, kaplıca hizmetlerini devreye soktu. Emeklilere daha fazla ek destek sağlanması adına başlatılan programlarının 2024 senesi boyunca artarak devam edeceği belirtilirken, 2024 yılının da emekli yılı olacağı müjdesi bu zam ve desteklerde oanylanacağa benziyor.