Emekliye kapanan kapıları PTT aralıyor! Bayramdan önce gidene hemen ödeniyor

İkinci baharın yaşandığı emeklilik döneminin en büyük sorunu enflasyon olarak bilinmekteyken, emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan zam enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Bu sebeple harekete geçen hükümet tarafından emekliye özel olarak bir çok destek programı başlatılırken, Temmuz ayında da enflasyon karşısında ezilmeyecek bir zam oranı beklentisi oluşmuş bulunuyor. Senelerce çalışmanın verdiği yorgunluğun üzerinden atılacağı dönem olan emeklilik döneminde emekli ekstra ihtiyaçları için kendisine özel olarak sunulan kampanyaları merak ediyor.

Bankalar emeklilere özel olarak sundukları kampanyalarda emekli kredileri yer alırken, Kurban Bayramına ramak kala, Bayram kredisi ile birleşen kampanyalar da mevcuttur.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Senelerdir Aktifbank ile ortaklaşa çalışmaları kapsamında ihtiyaç kredisi veren PTT, emekliye özel bir çok avantajı da sunmaktadır. Emekliye maaşını taşıması karşısında promosyon ödemesi veren PTT, emekli kredisi ile de emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hal bu iken emekli bankalardan kullanmadığını ihtiyaç kredisini tek tık ile PTT’den hem de bayram öncesinde kullanabiliyor. Bu sayede emeklinin bayram giderleri tek hesapta toplanması hedefleniyor.





Emekli maaşını PTT'ye taşıyan emekli için, 100.000 TL'ye kadar kredi alma imkanı açıklanırken, bireye özel faiz oranları da geri ödeme kolaylığı sağlıyor. Maaşını taşıyan emeklinin kredi puanına bakılmaksızın sağlanan bu destek ile birlikte finans geçmişi önemli olmaksızın emekliye nakit destek sağlanmaktadır.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

En yakın PTT şubelerine giderek yapılan başvurulara istinaden oturulan yerden SMS göndererek de 100.000 TL ödeme hemen hesaplara aktarılabiliyor. "PTT" yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasının yazılması akabinde 3050'ye göndermek yeterli oluyor.





Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda emeklinin anında hesabına ödeme tamamlanabilecek iken bu sürecin hızlı seyretmesi, özellikle acil paraya ihtiyacı olan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Özellikle de 100.000 TL’ye kadar sunulan kredi, esnek geri ödeme seçeneği ile de tercih edilmekte. Emeklinin gelir durumuna göre aylık eşit ödemeler veya gelir düzeyine göre belirlenmiş ödeme planları PTT tarafından açıklanırken, bayramdan önce yapılan başvuruların hemen hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunkaktadır.