Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Ocak zammını merakla bekleyen emekli için güncel kampanyalar da büyük önem arz ediliyor. Emekli kendisine sunulan ek ödemeleri yakından takip ederken, özellikle de promosyonlara ek olarak bankaların sağladığı avantajlar alım gücüne destek sağlayabiliyor. Özellikle de emekli maaşlarının açlık sınırının kat be kat altında kaldığı şu günlerde karşılıksız olarak sağlanan ödemeler odlukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde kapsamında emekli promosyonları ,ilk kamu bankalarında yükseltilmiş ve akıma özel bankalar da dahil olmuştu. Son zamanlarda kampanya dahilinde promosyonlar 24 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Ziraat Bankası da emekli promosyonunun yanı sıra emekliye sağladığı avantajlı kampanyaları ile dikkatleri üzerine topluyor.

Emekliler için son dönemde sunulan çeşitli ödemeler, hayat standartlarını yükseltmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük önem arz ederken, özellikle market alışverişlerinde sağlanan avantajlar, emeklilerin bütçelerine büyük katkı sunuyor. Ziraat Bankası tarafından KAsım ayında başlatıla kampanya kapsamında toplam 1500 TL ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya, sadece bankadan maaşını alanları ilgilendirirken, bu kampanya kapsamında emekliler, market alışverişlerinde toplam 1.500 TL'ye varan Bankkart Lira kazanabilecek. Bankkart, 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya ile emeklilerin yüzünü güldürürken, alışveriş yapmadan önce kampanyaya kayıt olunması gerekliliği bulunuyor.

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya "M1500" yazarak 4757'ye SMS gönderilmesi de yeterli oluyor. Kampanya dönemi içinde Bankkart'ınızla marketlerde yapacağınız her 750 TL ve üzeri alışverişte 75 TL Bankkart Lira kazanma hakkına sahip olan emekli, toplamda 1500 TL ödeme alabilecek. Bu fırsat, emeklilerin gıda harcamalarını karşılamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda alışveriş yaparken kazanç elde etmelerini sağlıyor.

ANINDA ÖDEME YAPILACAK

Banka tarafından yapılan kampanya duyurusunda aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece birincisi değerlendirmeye alınacağı belirtilirken, kazanılan Bankkart Liraların anında hesaplara yükleneceği açıklanmış bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası'na emekli maaşını taşıyan emekli. öte yandan promosyon ödemesine de hak sahibi oluyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Maaş aralığına göre belirlenen tutarlarda emekli promosyona ek 1500 TL kampanya kazancı sağlayabiliyor.